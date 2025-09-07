Verstappen è annoiato dalle domande a Norris e a Piastri, la reazione di Max sorprende tutti

Max Verstappen è in conferenza stampa assieme a Lando Norris e a Oscar Piastri. A un certo punto dà chiari segnali di noia e disinteresse: allunga le gambe, si stiracchia, stende le braccia poi poggia addirittura la testa sul bordo del divanetto e quasi sembra addormentarsi. Incredibile ma vero, sorprende tutti con quella reazione provocata dalla domanda fatta ai piloti McLaren sull'ordine di scuderia dato a Piastri di lasciar passare Norris. L'australiano se ne accorge, sorride e lo invita in maniera ironica a destarsi: "Magari puoi rispondere al posto mio se vuoi".

Verstappen quasi si appisola, Piastri scherza con lui

Il pilota della Red Bull è stato il protagonista assoluto del Gran Premio di Monza, che ha dominato e vinto anche se la direttiva della McLaren (che ha chiesto all'australiano di rendere strada al britannico per il tempo perso ai box a casa del pasticcio di un meccanico) ha rischiato in parte di oscurare una gara perfetta da parte dell'olandese. Perfino il suo Team Radio è entrato nel corredo accessorio di quella decisione e di quell'indicazione data ai piloti "papaya". Per Verstappen s'è trattato della domenica ideale: eccezion fatta per un contatto iniziale con Norris alla prima chicane (per il quale ha rischiato grosso ma avendo restituito la posizione se l'è cavata), l'olandese s'è piazzato là davanti e nessuno è stato in grado anche solo di fargli il solletico. Basta dare un'occhiata al vantaggio accumulato su Norris: +19 secondi.

Deve essere anche per questo motivo che ha manifestato un po' d'insofferenza col procedere della conferenza stampa: aveva voglia di chiudere quanto prima e andare via. Avesse potuto, lo avrebbe fatto. Invece, ha potuto solo sdraiarsi. È stato allora che Piastri è intervenuto con un commento scherzoso: "Puoi rispondere alla domanda se vuoi!".

Il Team Radio di Verstappen: deride Norris ma dai box lo zittiscono

È successo nel finale del Gran Premio di Monza. A Verstappen comunicano cosa hanno fatto le McLaren e la decisione arrivata dall'alto affinché si scambiassero la posizione. Anche qui la reazione dell'olandese è finita sotto i riflettori. "haha… tutto questo è successo solo perché (Lando Norris, ndr) ha avuto uno stop più lento?", dice con ironia il campione iridato.

La risposta e il suggerimento che gli giungono dal muretto della Red Bull sono di ben altro tenore: "Non sono cose che ci riguardano, ma credo che quella decisione sia servita a mantenere equilibrio tra i piloti. Tu resta concentrato sulla strada che hai ancora davanti, per favore".