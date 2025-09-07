Verstappen deride le McLaren in radio, dal box lo richiamano: “Questi non sono affari nostri Max”

Max Verstappen è a pochissimi giri dalla conclusione del Gran Premio d'Italia a Monza. Ha la vittoria in pugno (meritata, al termine di una gara condotta dettando ritmi e tempi pazzeschi) e reagisce con sarcasmo quando dai box lo informano dell'ordine di scuderia della McLaren (ha chiesto a Piastri di lasciar passare Norris, che aveva perso secondi preziosi per l'errore commesso da uno dei meccanici al momento del pit-stop). Dal tono della voce si capisce chiaramente che accenna a una risata e fa una considerazione su quanto accaduto: "Haha! Solo perché ha avuto uno stop lento?". Dal muretto, però, non aggiungono altro e chiudono l'argomento con in secco "non sono affari nostri". Max tace, acconsente e va a prendersi il successo ottenuto a mani basse.

Il sarcasmo di Verstappen sul cambio di posizione tra Piastri e Norris

Una pistola bloccata ha provocato il pasticcio in casa McLaren verso la fine del Gran Premio d'Italia. Il meccanico all'altezza della ruota anteriore sinistra ha perso tempo, tardando il rientro in pista di Norris, finito alle spalle del compagno di scuderia, Piastri. Verstappen è lì davanti, sta per andarsi a prendere il trofeo di vincitore a Monza poi accade qualcosa che attira la sua attenzione. Il suo team gli comunica che le vetture color papaya si sono scambiate la posizione: britannico avanti, australiano a cedergli la seconda posizione (per rimediare allo scivolone durante il pit-stop). La reazione dell'olandese della Red Bull è eloquente. Basta ascoltare come procede il dialogo:

Red Bull: "Norris e Piastri si sono scambiati la posizione".

Verstappen: "Haha! Questo perché ha avuto uno stop più lento?".

Red Bull: "Non sono affari nostri, ma credo che quella decisione sia servita a tenere l'equità tra i piloti in termini di campionato. Resta concentrato sulla strada che hai davanti, per favore".

Scintille con Verstappen, Lando sbotta in radio: "Ma cosa fa questo idiota?"

C'è stato un altro momento del Gran Premio d'Italia in cui Verstappen ha attirato l'attenzione per il suo Team Radio, è successo subito dopo la partenza quando la Red Bull e la McLaren sono arrivate testa a testa alla prima chicane. L'olandese ha tagliato la prima chicane per resistere all'attacco del britannico e restare in testa, una manovra che ha mandato su tutte le furie l'avversario. "Cosa sta facendo questo idiota?", la reazione piccata di Norris che ha aggiunto "prima mi mette nell'erba e poi taglia la curva!".

Un episodio che non poteva passare inosservato ed è finito immediatamente sotto investigazione. Qual è stata la violazione? Aver tratto vantaggio prendendo la scorciatoia della via di fuga, cosa non permessa dalle norme Ecco perché, onde evitare penalizzazioni, la Red Bull ha chiesto all'olandese di restituire la posizione nel giro successivo. Nonostante tutto, poco dopo, Verstappen s'è ripreso la testa della corsa e non l'ha più lasciata fino alla vittoria.