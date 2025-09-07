Formula 1 oggi, orari TV del GP Italia a Monza su TV8 e Sky e dove vederlo: Verstappen in pole, Leclerc in seconda fila

Questo è il giorno del Gran Premio d'Italia, evento attesissimo dagli appassionati. A Monza si corre oggi pomeriggio. La partenza sarà alle ore 15. Diretta TV come al solito su Sky, canali 201 e 207. Ma diretta anche in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre. Streaming con SkyGo, NOW e tv8.it. Telecronaca di Vanzini, Gené e Chinchero.