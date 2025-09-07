Formula 1
Formula 1 oggi, orari TV del GP Italia a Monza su TV8 e Sky e dove vederlo: Verstappen in pole, Leclerc in seconda fila

La diretta della gara del GP Italia di F1 in calendario oggi: gli aggiornamenti live. Verstappen e Norris si sfidano per il podio, Leclerc parte quarto, Hamilton decimo.

Immagine
Monza
Italy GP
Immagine

Lunghezza circuito

5,793 KM

numero giri

53

Distanza totale

306,720 KM
7 Settembre 2025 7:00
Ultimo agg. 7:30
Immagine

La Formula 1 torna in pista oggi per il GP d'Italia a Monza. Verstappen in pole nella griglia di partenza davanti a Norris e Piastri. dopo le qualifiche. Orario di partenza alle 15. Diretta TV su Sky e in streaming su SkyGo e NOW, diretta in chiaro su TV8 alle 15. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi

La Griglia di Partenza del Gran Premio di Monza

1ª fila: Max Verstappen (Red Bull), Lando Norris (McLaren)
2ª fila: Oscar Piastri (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari)
3ª fila: George Russell (Mercedes), Kimi Antonelli (Mercedes)
4ª fila: Gabriel Bortoleto (Sauber), Fernando Alonso (Aston Martin)
5ª fila: Yuki Tsunoda (Red Bull), Lewis Hamilton (Ferrari) *
6ª fila: Ollie Bearman (Haas), Nico Hulkenberg (Sauber)
7ª fila: Carlos Sainz (Williams), Alexander Albon (Williams)
8ª fila: Esteban Ocon (Haas), Isack Hadjar (Racing Bulls)
9ª fila: Lance Stroll (Aston Martin), Franco Colapinto (Alpine)
10ª fila: Pierre Gasly (Alpine), Liam Lawson (Racing Bulls)

07:30

A cura di Alessio Morra
07:00

Formula 1, oggi il GP Italia a Monza: orari TV8 e Sky di diretta e differita

Questo è il giorno del Gran Premio d'Italia, evento attesissimo dagli appassionati. A Monza si corre oggi pomeriggio. La partenza sarà alle ore 15. Diretta TV come al solito su Sky, canali 201 e 207. Ma diretta anche in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre. Streaming con SkyGo, NOW e tv8.it. Telecronaca di Vanzini, Gené e Chinchero.

A cura di Alessio Morra
Immagine
Immagine
