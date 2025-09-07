Verstappen padrone al GP di Monza, fa discutere il diktat McLaren a Piastri per ‘aiutare’ Norris
Max Verstappen vince il Gran Premio di Monza 2025. Il pilota olandese della Red Bull lo ha dominato piazzando giri veloci, spingendo al massimo la sua vettura, tirando a un ritmo tale che le McLaren hanno fatto fatica a stargli dietro. A parte un po' di baruffa iniziale, il campione iridato ha preso quasi subito il largo rispetto a Norris e a Piastri, che hanno chiuso a podio.
Fa discutere l'ordine di scuderia dato dalla McLaren quando, dopo un problema al momento del pit-stop del britannico, il compagno di scuderia lo ha superato piazzandosi secondo. Dal muretto è arrivata l'indicazione di lasciar passare Norris, un ‘suggerimento' che Piastri ha accettato obtorto collo. "Fallo passare e poi lottate", questa è la direttiva dei manager ai piloti. Leclerc, che ha dato battaglia alla vettura ‘papaya', ha difeso strenuamente la quarta posizione da Russell (quinto). Bene Hamilton, passato dal 10° al 6° posto.
ORDINE D’ARRIVO F1 GP ITALIA 2025
- Max Verstappen Red Bull Racing
- Lando Norris McLaren +19.207
- Oscar Piastri McLaren +21.351
- Charles Leclerc Ferrari +25.624
- George Russell Mercedes +32.881
- Lewis Hamilton Ferrari +37.449
- Alexander Albon Williams +50.537
- Gabriel Bortoleto Kick Sauber +58.441
- Kimi Antonelli Mercedes +59.762
- Isack Hadjar Racing Bulls +63.556
- Carlos Sainz Williams +64.165
- Oliver Bearman Haas F1 Team +68.997
- Yuki Tsunoda Red Bull Racing +79.831
- Liam Lawson Racing Bulls +81.115
- Esteban Ocon Haas F1 Team +1 giro
- Pierre Gasly Alpine +1 giro
- Franco Colapinto Alpine +1 giro
- Lance Stroll Aston Martin +1 giro
- Fernando Alonso Aston Martin ritiro
- Nico Hulkenberg Kick Sauber ritiro.
CLASSIFICA MONDIALE PILOTI
- Oscar Piastri – 324 punti
- Lando Norris – 293 punti
- Max Verstappen – 230 puntiGeorge Russell – 194 punti
- Charles Leclerc – 163 punti
- Lewis Hamilton – 117 punti
- Alex Albon – 70 punti
- Kimi Antonelli – 66 punti
- Isack Hadjar – 38 punti
- Nico Hulkenberg – 37 punti
- Lance Stroll – 32 puntiFernando Alonso – 30 punti
- Esteban Ocon – 28 puntiPierre Gasly – 20 punti
- Liam Lawson – 20 puntiGabriel Bortoleto – 18 punti
- Carlos Sainz – 16 puntiOliver Bearman – 16 punti
- Yuki Tsunoda – 12 puntiFranco Colapinto – 0 punti
- Jack Doohan – 0 punti
CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI
- McLaren – 617 punti
- Ferrari – 280 punti
- Mercedes – 260 punti
- Red Bull – 239 punti
- Williams – 86 punti
- Aston Martin – 62 punti
- Racing Bulls – 61 punti
- Kick Sauber – 55 punti
- Haas – 44 punti
- Alpine – 20 punti