Verstappen padrone al GP di Monza, fa discutere il diktat McLaren a Piastri per ‘aiutare’ Norris

Il pilota olandese della Red Bulla ha vinto il Gran Premio d’Italia 2025 a Monza con una prestazione straordinaria. Norris secondo e Piastri terzo. Ferrari ai piedi del podio con Leclerc, sesto Hamilton.

Max Verstappen vince il Gran Premio di Monza 2025. Il pilota olandese della Red Bull lo ha dominato piazzando giri veloci, spingendo al massimo la sua vettura, tirando a un ritmo tale che le McLaren hanno fatto fatica a stargli dietro. A parte un po' di baruffa iniziale, il campione iridato ha preso quasi subito il largo rispetto a Norris e a Piastri, che hanno chiuso a podio.

Fa discutere l'ordine di scuderia dato dalla McLaren quando, dopo un problema al momento del pit-stop del britannico, il compagno di scuderia lo ha superato piazzandosi secondo. Dal muretto è arrivata l'indicazione di lasciar passare Norris, un ‘suggerimento' che Piastri ha accettato obtorto collo. "Fallo passare e poi lottate", questa è la direttiva dei manager ai piloti. Leclerc, che ha dato battaglia alla vettura ‘papaya', ha difeso strenuamente la quarta posizione da Russell (quinto). Bene Hamilton, passato dal 10° al 6° posto.

ORDINE D’ARRIVO F1 GP ITALIA 2025

Max Verstappen Red Bull Racing Lando Norris McLaren +19.207 Oscar Piastri McLaren +21.351 Charles Leclerc Ferrari +25.624 George Russell Mercedes +32.881 Lewis Hamilton Ferrari +37.449 Alexander Albon Williams +50.537 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +58.441 Kimi Antonelli Mercedes +59.762 Isack Hadjar Racing Bulls +63.556 Carlos Sainz Williams +64.165 Oliver Bearman Haas F1 Team +68.997 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +79.831 Liam Lawson Racing Bulls +81.115 Esteban Ocon Haas F1 Team +1 giro Pierre Gasly Alpine +1 giro Franco Colapinto Alpine +1 giro Lance Stroll Aston Martin +1 giro Fernando Alonso Aston Martin ritiro Nico Hulkenberg Kick Sauber ritiro.

CLASSIFICA MONDIALE PILOTI

Oscar Piastri – 324 punti Lando Norris – 293 punti Max Verstappen – 230 puntiGeorge Russell – 194 punti Charles Leclerc – 163 punti Lewis Hamilton – 117 punti Alex Albon – 70 punti Kimi Antonelli – 66 punti Isack Hadjar – 38 punti Nico Hulkenberg – 37 punti Lance Stroll – 32 puntiFernando Alonso – 30 punti Esteban Ocon – 28 puntiPierre Gasly – 20 punti Liam Lawson – 20 puntiGabriel Bortoleto – 18 punti Carlos Sainz – 16 puntiOliver Bearman – 16 punti Yuki Tsunoda – 12 puntiFranco Colapinto – 0 punti Jack Doohan – 0 punti

CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI