Formula 1
video suggerito
video suggerito

Verstappen padrone al GP di Monza, fa discutere il diktat McLaren a Piastri per ‘aiutare’ Norris

Il pilota olandese della Red Bulla ha vinto il Gran Premio d’Italia 2025 a Monza con una prestazione straordinaria. Norris secondo e Piastri terzo. Ferrari ai piedi del podio con Leclerc, sesto Hamilton.
Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora
A cura di Maurizio De Santis
0 CONDIVISIONI
Immagine

Max Verstappen vince il Gran Premio di Monza 2025. Il pilota olandese della Red Bull lo ha dominato piazzando giri veloci, spingendo al massimo la sua vettura, tirando a un ritmo tale che le McLaren hanno fatto fatica a stargli dietro. A parte un po' di baruffa iniziale, il campione iridato ha preso quasi subito il largo rispetto a Norris e a Piastri, che hanno chiuso a podio.

Fa discutere l'ordine di scuderia dato dalla McLaren quando, dopo un problema al momento del pit-stop del britannico, il compagno di scuderia lo ha superato piazzandosi secondo. Dal muretto è arrivata l'indicazione di lasciar passare Norris, un ‘suggerimento' che Piastri ha accettato obtorto collo. "Fallo passare e poi lottate", questa è la direttiva dei manager ai piloti. Leclerc, che ha dato battaglia alla vettura ‘papaya', ha difeso strenuamente la quarta posizione da Russell (quinto). Bene Hamilton, passato dal 10° al 6° posto.

ORDINE D’ARRIVO F1 GP ITALIA 2025

Leggi anche
Verstappen deride le McLaren in radio, dal box lo richiamano: "Questi non sono affari nostri Max"
  1. Max Verstappen Red Bull Racing
  2. Lando Norris McLaren +19.207
  3. Oscar Piastri McLaren +21.351
  4. Charles Leclerc Ferrari +25.624
  5. George Russell Mercedes +32.881
  6. Lewis Hamilton Ferrari +37.449
  7. Alexander Albon Williams +50.537
  8. Gabriel Bortoleto Kick Sauber +58.441
  9. Kimi Antonelli Mercedes +59.762
  10. Isack Hadjar Racing Bulls +63.556
  11. Carlos Sainz Williams +64.165
  12. Oliver Bearman Haas F1 Team +68.997
  13. Yuki Tsunoda Red Bull Racing +79.831
  14. Liam Lawson Racing Bulls +81.115
  15. Esteban Ocon Haas F1 Team +1 giro
  16. Pierre Gasly Alpine +1 giro
  17. Franco Colapinto Alpine +1 giro
  18. Lance Stroll Aston Martin +1 giro
  19. Fernando Alonso Aston Martin ritiro
  20. Nico Hulkenberg Kick Sauber ritiro.

CLASSIFICA MONDIALE PILOTI

  1. Oscar Piastri – 324 punti
  2. Lando Norris – 293 punti
  3. Max Verstappen – 230 puntiGeorge Russell – 194 punti
  4. Charles Leclerc – 163 punti
  5. Lewis Hamilton – 117 punti
  6. Alex Albon – 70 punti
  7. Kimi Antonelli – 66 punti
  8. Isack Hadjar – 38 punti
  9. Nico Hulkenberg – 37 punti
  10. Lance Stroll – 32 puntiFernando Alonso – 30 punti
  11. Esteban Ocon – 28 puntiPierre Gasly – 20 punti
  12. Liam Lawson – 20 puntiGabriel Bortoleto – 18 punti
  13. Carlos Sainz – 16 puntiOliver Bearman – 16 punti
  14. Yuki Tsunoda – 12 puntiFranco Colapinto – 0 punti
  15. Jack Doohan – 0 punti

CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI

  1.  McLaren – 617 punti
  2. Ferrari – 280 punti
  3. Mercedes – 260 punti
  4. Red Bull – 239 punti
  5. Williams – 86 punti
  6. Aston Martin – 62 punti
  7. Racing Bulls – 61 punti
  8. Kick Sauber – 55 punti
  9. Haas – 44 punti
  10. Alpine – 20 punti
Immagine
Immagine
Formula 1
News Calendario Classifica
Formula 1
Motori
News
0 CONDIVISIONI
Immagine
VOLLEY
Grandissima Italia, batte la Turchia ed è campione del mondo: la finale è un capolavoro
Alessia Orro scatenata in diretta dopo il trionfo ai Mondiali: “Posso dirlo? Ma sì, chissenefrega”
Niente è mai stato come le ragazze dell’Italvolley, la migliore squadra nella storia del nostro sport
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Formula 1
api url views