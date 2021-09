Valentino Rossi svela le condizioni di Morbidelli dopo l’infortunio: “L’ho visto soffrire molto” Alla vigilia del GP di Aragon della MotoGP, Valentino Rossi rivela le condizioni di Franco Morbidelli dopo l’intervento al ginocchio sinistro e una riabilitazione più complicata del previsto: “È stata un’operazione molto seria e la riabilitazione è dura. Ho visto Franco soffrire molto”. E sul rientro in pista nel GP di Misano: “Sta lottando contro il tempo, proverà a rientrare. Spero vada tutto bene”.

A cura di Michele Mazzeo

Franco Morbidelli non rientrerà in pista in MotoGP nemmeno per il GP di Aragon e la sua presenza per il gran premio di casa a Misano (in programma dal 17 al 19 settembre), dove dovrebbe fare il suo esordio con la Yamaha ufficiale, non è ancora del tutto scontata. Le sue condizioni attuali, seppur in netto miglioramento, ancora non garantiscono infatti la certezza assoluta di una sua presenza in pista per il week end di gara sul circuito intitolato a Marco Simoncelli. L'operazione a menisco e crociato anteriore del ginocchio sinistro a cui il pilota si è sottoposto lo scorso 25 giugno infatti è risultata essere molto seria e la riabilitazione molto più complicata del previsto.

Inizialmente sembrava che i tempi di recupero dovevano essere contenuti, tanto da fissare al rientro dalla sosta estiva della MotoGP il suo ritorno in pista. Il dolore accusato dal 26enne romano e la faticosa riabilitazione hanno poi allungato i tempi costringendolo a saltare anche le due gare in Austria, quella a Silvertone e anche quella che si disputerà nel prossimo week end al MotorLand d'Aragon. L'annuncio della Yamaha del suo debutto ufficiale nel GP di Misano lasciava presupporre che Franco Morbidelli sarebbe arrivato al gran premio romagnolo avendo completamente recuperato dall'infortunio al ginocchio: "Potremmo provare a farlo ripartire ad Aragon, ma non abbiamo bisogno di correre più rischi del dovuto, quindi la cosa più logica è rivederlo in pista a Misano" aveva detto infatti il managing director del reparto corse della casa giapponese, Lin Jarvis, appena due settimane fa.

E invece le cose non stanno esattamente così per Morbidelli. A rivelarlo è stato il suo compagno di squadra, amico e mentore Valentino Rossi alla vigilia del GP di Aragon: "Franco e Carlo Casabianca (il preparatore atletico della VR46, ndr) stanno lottando contro il tempo – ha detto infatti il nove volte campione del mondo riguardo al recupero dall'infortunio di quello che nella prima parte di stagione è stato suo compagno in Petronas -. È stata un'operazione molto seria e la riabilitazione è dura. Ho visto Franco soffrire molto – ha infine concluso il ‘Dottore' –, ma ora sta meglio e proverà a rientrare per Misano. Spero che vada tutto bene".