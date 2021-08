Rivoluzione Yamaha in MotoGP: “Da Misano Dovizioso con Rossi, Morbidelli nel team ufficiale” Cambi importanti nel team Yamaha a partire dal GP di Misano, come confermato da Lin Jarvis, managing director del reparto corse della casa giapponese: Franco Morbidelli prende il posto di Maverick Vinales nel team ufficiale, mentre Andrea Dovizioso andrà ad affiancare Valentino Rossi in Petronas.

Aria di novità nel team Yamaha. A partire dal GP di Misano, ma con vista sul campionato 2022. Lin Jarvis, managing director del reparto corse della casa giapponese, ha illustrato i movimenti che interesseranno il team factory e quello satellite: Andrea Dovizioso andrà ad affiancare Valentino Rossi in Petronas, con Franco Morbidelli promosso nel team ufficiale dal momento in cui rientrerà dall'infortunio. È il nuovo assetto deciso da Yamaha in seguito alla traumatica separazione con Maverick Vinales, che ha liberato un posto al fianco di Quartararo. Sedile che andrà a Morbidelli, con conseguente ritorno di Dovizioso in MotoGP da compagno di squadra di Rossi negli ultimi GP della sua carriera.

L'intesa tra Yamaha e Dovizioso – anticipata da Fanpage qualche giorno fa – è soltanto verbale per il momento, come confermato da Jarvis, ma si tratta di semplici formalità: "L'accordo con Andrea non è ancora stato siglato, ma quest'anno tornerà, a Misano, e poi correrà nella SRT anche l'anno prossimo. L'intenzione è che Morbidelli diventi un pilota ufficiale da subito e nella prossima stagione. Potremmo provare a farlo ripartire ad Aragon, ma non abbiamo bisogno di correre più rischi del dovuto, quindi la cosa più logica sarebbe rivederlo a Misano". Morbidelli sta recuperando dall'operazione al ginocchio effettuata nello scorso mese di giugno.

Dovizioso sarà dunque il compagno di squadra di Valentino Rossi negli ultimi mesi della sua carriera. In Yamaha sono già in corso valutazioni su chi sarà il suo partner nella prossima stagione, dopo il ritiro del Dottore: "Non voglio sbilanciarmi ancora su chi abbia i numeri per affiancarlo – ha spiegato Jarvis –. Jake Dixon sta completando un bel weekend e lo vedremo sicuramente di nuovo in Yamaha. Darryn Binder è un'altra opzione, lo sanno tutti. E ci sono ancora altre soluzioni".