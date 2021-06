Franco Morbidelli, vice-campione del mondo della MotoGP, è stato operato oggi al ginocchio sinistro. L'intervento eseguito dal professor Maurilio Marcacci è perfettamente riuscito. I tempi di recupero non sono stati ancora fissati, ma è chiaro che l'assenza sarà piuttosto lunga, considerato che il problema era sia al menisco che al ginocchio. Il team manager Petronas Wilco Zeelenberg, a Sky, parlando di Morbidelli ha dichiarato:

Ovviamente ci manca, è triste non averlo qui in Olanda. Franco aveva già difficolta a Le Mans, quando è caduto al box nella simulazione del cambio moto, poi ha colpito diverse volte il ginocchio. Ho ricevuto un messaggio dal suo assistente, Manuel Lucchetti: è stato operato questa mattina, l’intervento è andato bene. Gli mandiamo i nostri migliori auguri, speriamo di gestire la squadra nel modo migliore durante la sua assenza, anche se sarà difficile fare a meno di lui in questo momento del campionato.

Morbidelli, campione del mondo di Moto 2 nel 2017, si è infortunato martedì scorso mentre si stava allenando nella settimana che porta al Gran Premio d'Olanda di Assen. Il suo ginocchio, che gli aveva dato già dei problemi seri nelle scorse gare, ha ceduto. Per ora al suo posto correrà Garrett Gerloff. Conoscendo i recuperi miracolosi di tanti piloti della MotoGP c'è da sperare in un ritorno veloce, ma in questo caso l'infortunio è al ginocchio e l'assenza di Morbidelli sarà sicuramente lunga. L'obiettivo è quello di tornare tra circa tre mesi nella gara di Misano del 19 settembre.

Non è stato un 2021 da ricordare fin qui per ‘Morbido' che dopo aver lottato lo scorso anno sempre o quasi per vittorie e podi si è ritrovato a vivere lontanissimo dai big, praticamente sempre, con l'eccezione di due gare, quella del Portogallo e della Spagna, che ha chiuso al quarto e al terzo posto. Ora è undicesimo nel Mondiale con 40 punti conquistati, ma ovviamente scivolerà via via sempre più giù.