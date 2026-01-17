Valentino Rossi: “Non ho più un padre”. Graziano: “Mi fece firmare una carta mentre ero debilitato”

Valentino Rossi ha usato parole tristi per definire la vicenda che riguarda papà Graziano: “Per me è come non avessi più un padre”. Il papà, dal canto suo, in un’intervista ha usato parole durissime: “Mi hanno messo un foglio davanti e mi hanno detto firma”.

Non era la Guerra dei Roses, ma è la battaglia legale della famiglia Rossi. Chi l'avrebbe immaginato decenni fa che Valentino e Graziano Rossi, legatissimi, avrebbero vissuto tensioni così forti. Valentino ha denunciato la compagna del padre per circonvenzione d'incapace. In ballo ci sono anche tanti soldi. Ora a parlare è proprio papà Graziano, che tende la mano al figlio, nella speranza che tutto possa sistemarsi. E al campionissimo delle moto ha mandato anche un invito per il matrimonio, che si terrà in primavera.

Le accuse di Valentino Rossi alla compagna del padre

Valentino ha accusato la compagna del padre di circonvenzione d'incapace e di aver sottratto 200 mila euro dal conto di Graziano. Tutte le perizie hanno stabilito che il papà di Valentino è capace di intendere e di volere e sa esattamente ciò che ha fatto. La Procura di Pesaro è chiamata a decidere se rinviare o meno la donna a giudizio. Questi i fatti in estrema sintesi.

"Il denaro non ha rilevanza, oggi è come non avessi un padre"

Valentino Rossi ha dato la sua versione dei fatti rilasciando un'intervista al ‘Corriere della Sera' nella quale ha parlato della cosa che gli interessa meno in questa vicenda, e cioè il denaro: "Non ha alcuna rilevanza in questa storia, per fortuna mia e anche di Graziano". I problemi sono altri: "Sono addolorato e preoccupato per il mio babbo che non vedo e non sento più. Per me è come se non avessi più un padre. La sua relazione ha portato a una frattura totale con la famiglia, non capisco perché visto che con Graziano sia io, sia mia mamma, che sua figlia Clara, e sua madre Lorena, siamo stati tagliati fuori. Un atteggiamento che non riesco a spiegare e che mi porta a cercare di capire come si è arrivati a questo punto e mi porta a voler capire come sta. Questa vicenda è dettata dall'amore e non da altro".

Le parole di Graziano Rossi: "Mi hanno detto firma e l'ho fatto"

Papà Graziano ora ha fatto sentire la sua voce, in un'intervista al ‘Resto del Carlino'. Fa un paragone con Vittorio Sgarbi: "Mi sento un po' come lui" – in bagarre con la figlia che chiede di amministrare i suoi beni. Ma soprattutto tende una mano all'ex straordinario pilota: "Spero che Valentino faccia un passo verso di me. Non ci vediamo molto". La storia è triste. Brutto quando un genitore e un figlio rompono i rapporti. Impensabile considerato il passato tra loro.

Ma la guerra c'è e per ora non si passa sopra. Papà Graziano ricorda il momento in cui ha dovuto firmare delle carte per delegare il figlio come amministratore di sostegno: "Mi sono entrati in casa, Valentino con altre persone e mi hanno fatto firmare un foglio e con quello mio figlio diventava amministratore delegato. Mi hanno detto firma e l'ho fatto. L'ho fatto quando ero particolarmente debilitato da un'operazione. Uscivo da quattro ricoveri e due operazioni".

Parole dure per l'ex stella della MotoGP, ma anche del resto della sua famiglia: "Nessuno di loro mi è stato mai di supporto. Solo la mia compagna Ambra si è presa cura di me". E a breve ci sarà anche il matrimonio. Non ha fatto il nome di nessuno, nemmeno di Valentino, ma Graziano Rossi afferma che saranno tutti invitati: "Abbiamo deciso di sposarci, ma non abbiamo fissato ancora il giorno. Sicuro prima dell'estate. Inviterò tutti e spero vengano a far festa".

Graziano Rossi non eluso la domanda riguardo il perché si sia scatenata questa guerra: "Credo sia maturata dal fatto che la mia famiglia, sempre assente con me, si sarebbe vista limitare le aspettative ereditarie", e sui soldi prestati alla compagna: "Non devo giustificare le mie spese, se ho contribuito al pagamento di una parte del mutuo della mia compagna".