Valentino Rossi denuncia la compagna del padre, circonvenzione d’incapace: Graziano le ha dato soldi

Valentino Rossi ha denunciato l'attuale compagna del padre per circonvenzione d'incapace, accusando la donna di aver sottratto 200mila euro dal conto di Graziano Rossi. Le perizie hanno tuttavia stabilito che l'uomo sa perfettamente quello che fa e dunque adesso la Procura di Pesaro dovrà decidere se chiedere o meno il rinvio della donna a giudizio. Ovvero mandarla a processo penale, spostando la vicenda a un piano decisamente più alto rispetto a quello civile che già ha visto negli ultimi due anni accadere cose significative.

Valentino Rossi era stato amministratore di sostegno del padre Graziano, che l'anno scorso ha ottenuto la revoca

Per comprendere appieno la vicenda, ricostruita dal ‘Resto del Carlino, occorre dunque fare un passo indietro. Nel 2024 Valentino, oggi 46enne, aveva già messo sul tavolo la questione della piena capacità del padre di decidere della propria vita, chiedendo di essere amministratore di sostegno per Graziano. Il nove volte campione del mondo di motociclismo aveva visto esaudita la sua istanza, motivata da una perizia medica di parte che considerava l'uomo fragile e in difficoltà nel provvedere a sé stesso, pur potendo comunque continuare a guidare l'automobile e anche partecipare a gare di rally.

Valentino Rossi col padre Graziano al Mugello nel 2007

Nel 2025 tuttavia Graziano Rossi, che a cavallo degli anni '70 e '80 ha corso anche lui nel motomondiale, aveva chiesto a Valentino di liberarlo dal suo controllo legale, ma il figlio si era opposto. La vicenda era finita in tribunale in sede civile e Graziano a marzo aveva ottenuto dal giudice la revoca dell'incarico di amministratore di sostegno per Valentino, in quanto "ha la piena capacità di intendere e volere".

Valentino denuncia la compagna del padre per circonvenzione d'incapace: nel mirino i movimenti in uscita dal conto

Il campione di Tavullia non ha presentato appello, ma ha deciso di alzare il tiro, mettendo nel mirino la compagna del 71enne Graziano, una 54enne impiegata in un ufficio pubblico. Ecco dunque la denuncia penale per circonvenzione d'incapace, sostenuta dall'accusa di aver prelevato dal conto bancario del padre 176mila euro (di cui 100mila con la causale del prestito), in aggiunta ad altri 34mila in contanti lungo i 12 anni di durata della loro relazione, per un totale di oltre 200mila euro.

Graziano Rossi oggi a 71 anni

Il fascicolo è stato aperto dalla Procura di Pesaro, che ha disposto le opportune perizie psichiatriche per stabilire ancora una volta se Graziano Rossi sia capace di intendere e di volere, dopo il verdetto a lui favorevole dello scorso anno in sede civile. Ebbene, fior di luminari hanno confermato che il padre di Valentino sa perfettamente quello che vuole e che fa, e dunque non ha bisogno di un amministratore di sostegno né corre il rischio di essere raggirato.

Cinque perizie favorevoli a Graziano Rossi, è pienamente capace di intendere e di volere: cosa succede adesso

Cinque sono stati i pareri favorevoli alla piena capacità di Graziano Rossi, mentre la Guardia di Finanza effettuava indagini sui movimenti in uscita dal conto del padre di Valentino. Adesso la palla passa al sostituto procuratore Irene Lilliu: sarà lei a decidere se chiedere l'archiviazione oppure procedere con la richiesta di rinvio a giudizio per la compagna dell'uomo.

I tempi in cui padre e figlio erano l'uno l'estensione dell'altro sembrano lontani. È stato Graziano a trasmettere a Valentino la passione per le moto, lo ha messo in sella fin da piccolissimo. Ha incoraggiato il figlio senza mai forzarlo, la sua influenza è stata decisiva: Valentino ha scelto il numero 46 proprio perché era quello del padre. Poi durante la carriera agonistica del marchigiano, Graziano è stato una presenza costante nel paddock e nella vita del figlio, seguendolo e consigliandolo al meglio. Del resto, lo stesso Vale (che è figlio di Stefania Palma, prima moglie di Graziano che poi si è risposato ancora, prima dell'attuale relazione) ha sempre parlato del padre come di un'icona e una figura di riferimento. Adesso è tempo di tribunali e perizie.