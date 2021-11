Valentino Rossi nominato MotoGP Legend: “Pensavo al ritiro come un incubo, mi sono divertito” Valentino Rossi è stato nominato MotoGP Legend al tradizionale Galà di Valencia di fine stagione: il Dottore entra nell’Olimpo del Motomondiale nel giorno in cui ha posto fine alla sua brillante carriera.

A cura di Vito Lamorte

Valentino Rossi è stato premiato al Galà di Valencia come "MotoGP Legend", un riconoscimento che viene assegnato qualche anno dopo la fine della carriera: il Dottore lo ha ricevuto nel giorno stesso in cui ha lasciato per sempre il casco e i guanti. Il numero 46 è stato uno dei protagonista assoluto del Galà nel giorno del suo ritiro: nella serata dei FIM Awards il campione di Tavullia si è ritagliato il suo spazio e tutti hanno voluto omaggiarlo.

Rossi era accompagnato dalla sua compagna Francesca Sofia Novello, che nel pomeriggio aveva speso parole bellissime nei confronti del numero 46 al termine della sua ultima corsa, ma il 9 volte campione del mondo da questa sera è ufficialmente una leggenda della MotoGP.

Il 42enne è stato premiato dal CEO della Dorna, Carmelo Ezpeleta, e ha svelato una sua grande paura: "Ho sempre pensato a questo giorno come un incubo ma invece sono molto contento, è stato anche divertente grazie all'affetto dei miei colleghi, i tifosi, i miei amici".