Valentino Rossi chiude 8° il GP d’Austria e il paddock della MotoGP gli rende omaggio: “Grazie Vale” Nella gara del GP d’Austria Valentino Rossi ottiene il suo miglior risultato stagionale chiudendo in ottava posizione dopo aver girato negli ultimi giri con gomme da asciutto nonostante il diluvio abbattutosi sul Red Bull Ring di Spielberg. Un’impresa per il 42enne di Tavullia a cui l’intero paddock della MotoGP ha reso omaggio con una standing ovation mentre sotto la tribuna KTM campeggiava un mega-striscione con cui gli avversari ringraziavano il Dottore per quanto fatto per questo sport.

A cura di Michele Mazzeo

Un ottavo posto nel GP d'Austria da incorniciare per Valentino Rossi. Per quanto possa sembrare un paradosso per uno che ha vinto nove titoli Mondiali e conquistato 199 podi in MotoGP, il risultato ottenuto nella gara del Red Bull Ring di Spielberg ha un sapore particolare per il 42enne di Tavullia. Come dimostra la standing ovation riservatagli dal paddock della MotoGP dopo il traguardo.

A sorprendere è stato soprattutto il modo in cui questo ottavo posto è arrivato: il Dottore nonostante la copiosa pioggia scesa sul circuito nei giri finali ha deciso di rischiare restando in pista con le gomme da asciutto e ritrovandosi per un momento addirittura in terza posizione prima che i vari Bagnaia, Martin e Quartararo rimontassero all'ultimo giro con gli pneumatici da bagnato. Una vera e propria impresa per un pilota di 42 anni che di certo non ha più nulla da dimostrare. Un'impresa celebrata dagli avversari subito dopo il traguardo, dal suo team, SRT Petronas, dalla Yamaha e da tutto il paddock della MotoGP che lo ha accolto in pit-lane con una standing ovation.

Un omaggio per Valentino Rossi che saluta dunque il Red Bull Ring (questa è stata la sua ultima gara della carriera sul circuito austriaco dato che al termine della stagione si ritirerà) con una prestazione degna del suo nome. Red Bull Ring che già prima della gara aveva deciso di omaggiare l'icona della MotoGP con un eloquente mega striscione posizionato davanti alla tribuna KTM che recitava: "Grazie Valentino Rossi!". A ulteriore testimonianza, se mai ce ne fosse bisogno, che il campione di Tavullia mancherà a tutti coloro che amano questo sport che ha contribuito a rendere popolare, avversari compresi.