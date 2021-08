Binder vince il GP d’Austria della MotoGP sotto il diluvio: Bagnaia 2° davanti a Martin. Rossi 8° Brad Binder vince il GP d’Austria della MotoGP 2021. Il sudafricano della KTM resta in pista con gomme slick nonostante la pioggia e riesce a tagliare per primo il traguardo. Secondo in rimonta con gomme da bagnato Pecco Bagnaia con la Ducati che chiude davanti a Jorge Martin e Joan Mir. Ottavo posto finale per Valentino Rossi rimato anche lui sul tracciato senza cambiare gli pneumatici. Caduta nel finale per Marc Marquez grande protagonista della gara.

A cura di Michele Mazzeo

Brad Binder vince il GP d'Austria della MotoGP 2021. Il sudafricano della KTM resta in pista con gomme slick nonostante la pioggia e riesce a tagliare per primo il traguardo del Red Bull Ring di Spielberg. Secondo in rimonta con gomme da bagnato Pecco Bagnaia con la Ducati che chiude davanti a Jorge Martin e Joan Mir. Stupenda quinta posizione finale per Luca Marini che mette a referto il suo miglior risultato nella classe regina del Motomondiale.

Ottavo posto finale per suo fratello Valentino Rossi rimasto anche lui sul tracciato senza cambiare gli pneumatici. Il Dottore ottiene così il suo miglior piazzamento stagionale. Caduta nel finale per Marc Marquez grande protagonista della gara. Settimo classificato il leader del Mondiale Fabio Quartararo che resta però saldamente in testa alla classifica iridata che vede un cambio della guardia in seconda posizione con Johann Zarco, caduto sull'asciutto mentre si trovava in quinta piazza, che deve ora cedere il ruolo di più immediati inseguitori del francese della Yamaha a Pecco Bagnaia e Joan Mir appaiati adesso in seconda posizione.

L'ordine d'arrivo del GP d'Austria della MotoGP 2021