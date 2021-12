Una frase a fine intervista tradisce Hamilton, ipotesi ritiro: “Chissà dove ha la testa” La frase con cui Lewis Hamilton ha chiuso la sua unica intervista rilasciata dopo il controverso finale del GP di Abu Dhabi che lo ha visto uscire rocambolescamente sconfitto dal duello per il titolo Mondiale di Formula 1 2021 con Max Verstappen ha sollevato diversi dubbi sul fatto che il pilota Mercedes stia prendendo in considerazione il ritiro anticipato dalla F1 già prima dell’inizio della prossima stagione.

A cura di Michele Mazzeo

Il GP di Abu Dhabi che ha chiuso il Mondiale di Formula 1 2021 potrebbe riservare conseguenze inaspettate. Il controverso epilogo della corsa di Yas Marina infatti oltre agli strascichi legali che potrebbe avere (con Mercedes che ancora deve decidere se portare la questione davanti alla Corte d'Appello della FIA) e alla modifica già annunciata di alcune regole sportive già a partire dalla prossima stagione, potrebbe anche inaspettatamente far rivedere i propri piani per il futuro imminente a Lewis Hamilton.

Una frase sibillina pronunciata al termine dell'unica intervista rilasciata dal 36enne di Stevenage dopo essere stato battuto da Max Verstappen all'ultimo giro dell'ultimo Gran Premio del campionato ha infatti aperto ad uno scenario che sembrava impossibile soltanto qualche ora prima, ossia la concreta possibilità che Lewis Hamilton decida di ritirarsi dalla Formula 1 prima dell'inizio della prossima stagione. "Vedremo cosa succederà l’anno prossimo" è stata infatti la frase con cui il pilota Mercedes ha concluso il suo discorso dopo la gara di Yas Marina prima di piombare, almeno pubblicamente, nell'assoluto silenzio.

In tanti hanno interpretato questa frase come una conferma del fatto che la cocente sconfitta abbia fatto prendere in considerazione ad Hamilton l'ipotesi di anticipare il ritiro (il suo nuovo contratto con Mercedes scade al termine del Mondiale 2022). Tra questi c'è anche un ex avversario del britannico, quel Mark Webber che da pilota Red Bull si trovò più volte in pista a battagliare con il 36enne di Stevenage:

"Quello che mi ha impressionato è un ricordo che ho di Roger Federer agli Australian Open, in cui disse, alla fine di una stagione complicata, ‘potremmo rivederci l’anno prossimo’ – ha infatti detto l'australiano a Channel 4 facendo riferimento alla chiusa dell'intervista di Hamilton dopo il GP di Abu Dhabi –. Lo stesso Lewis ha chiuso le sue dichiarazioni dicendo una cosa simile: ‘vedremo cosa succederà l’anno prossimo’. Quindi, chissà dove ha la testa in questo momento" ha quindi aggiunto Webber convinto che il sette volte iridato dopo la sconfitta di Abu Dhabi stia pensando seriamente al ritiro.