Mercedes non si ferma: insiste nella guerra alla FIA con un’assenza che fa rumore La Mercedes ha tempo fino a giovedì sera per decidere se presentare l’appello al Tribunale della FIA riguardo alle decisioni prese dalla Direzione di Gara nell’ultimo GP di Abu Dhabi costate di fatto il titolo Mondiale di Formula 1 2021 a Lewis Hamilton. Intanto la battaglia prosegue e la scuderia tedesca ha deciso di disertare la sessione di shooting fotografico propedeutico al Gran Gala di premiazione della Federazione Internazionale.

A cura di Michele Mazzeo

La Mercedes non sembra ancora aver digerito la rocambolesca sconfitta di Lewis Hamilton nel GP di Abu Dhabi che ha consegnato il titolo Mondiale di Formula 1 2021 al rivale Max Verstappen. La scuderia di Brackley, dopo essersi vista respingere dai Commissari F1 i due reclami presentati subito dopo la gara sul circuito di Yas Marina, deve ancora decidere se proseguire la sua battaglia legale contro le decisioni prese al momento della ripartenza della corsa dopo il regime di Safety Car per quell'ultimo giro costato di fatto il titolo al pilota britannico (in cui la Direzione Gara ha di fatto violato una norma del regolamento F1).

Lo stesso 36enne di Stevenage ha tentato di convincere Toto Wolff a non presentare l'appello al Tribunale della FIA e istruzioni in tal senso sarebbero arrivate anche dal Gruppo Daimler che non vuole compromettere l'immagine del marchio. Nonostante ciò la questione è ancora in sospeso: giovedì scadranno le 96 ore per presentare il ricorso motivato alla Corte d'Appello Federale e per il momento la squadra prosegue il suo silenzio stampa intrapreso fin subito dopo il traguardo del GP di Abu Dhabi.

C'è però un'ulteriore prova a conferma del fatto che il risentimento della Mercedes nei confronti della FIA non sia ancora sbollito. Il team infatti martedì sera non si è presentato a Parigi per lo shooting fotografico propedeutico al Gala della FIA previsto per giovedì. Né la squadra Mercedes di Formula 1 (che ha vinto il Mondiale Costruttori) né quella di Formula E (che ha vinto entrambi i titoli) difatti si sono presentati all'evento che serve come preparazione per la cerimonia di premiazione di tutti i Campionati FIA in programma giovedì sera, per coincidenza all'incirca allo stesso orario in cui scadono i termini per presentare l'eventuale appello.

Un'assenza che dunque fa molto discutere e lascia intendere che la guerra contro la FIA, intrapresa dopo le decisioni della Direzione di Gara, nell'ultimo e decisivo GP del Mondiale di Formula 1 2021, non sembra essere ancora finita. E, interpellata a riguardo dalla testata RacingNews365, la Mercedes ha proseguito il suo silenzio. Adesso bisognerà solo aspettare giovedì sera per capire se a parlare per loro saranno le carte oppure se si accetterà a malincuore il verdetto della pista che ha visto Lewis Hamilton uscire sconfitto e il grande rivale Max Verstappen conquistare il suo primo titolo di F1 della carriera fermando di fatto l'ininterrotto dominio dei piloti della squadra di Brackley nell'era dei motori ibridi.