Mercedes pronta a rinunciare all’appello per il Mondiale F1: è arrivato un ordine dall’alto La Mercedes non dovrebbe presentare l’appello al Tribunale FIA contro le decisioni prese dai Commissari F1 dopo il GP di Abu Dhabi in merito ai giri finali della gara e al titolo Mondiale vinto rocambolescamente da Verstappen beffando Hamilton nel giro conclusivo. A frenare Toto Wolff, dopo lo stesso pilota britannico, sarebbe stato la stessa casa di Stoccarda.

A cura di Michele Mazzeo

La lunga coda seguita al GP di Abu Dhabi in merito alla vittoria del titolo Mondiale di Formula 1 2021 da parte di Max Verstappen sembra vicina alla conclusione. I termini per presentare il ricorso alle decisioni prese dai Commissari F1 nel post-gara alla Corte d'Appello della FIA scadono giovedì, ma la Mercedes avrebbe già deciso di non proseguire la sua battaglia legale per cercare di vedere assegnato l'alloro a Lewis Hamilton.

Come rivelato da Fanpage.it già lo stesso pilota britannico nella serata di domenica, prima della festa per il titolo Costruttori appena conquistato, aveva tentato di convincere Toto Wolff a non protrarre ulteriormente la questione rinunciando all'appello. E già questo aveva fatto tentennare il team principal austriaco. A convincerlo definitivamente, come riportato dal quotidiano spagnolo Marca, sarebbe stato però l'ordine arrivato direttamente dalla Casa di Stoccarda.

Il Gruppo Daimler infatti avrebbe impartito istruzioni al capo della scuderia di non intraprendere una battaglia legale in cui ci sono poche possibilità di uscire vincitori (dato che la Corte d'Appello della FIA dovrebbe pronunciarsi contro la stessa Direzione di Gara FIA) e che inoltre danneggerebbe l'immagine del marchio. Per i piani alti l'immagine di prestigio, esclusività e sportività sembra essere al di sopra per di qualsiasi titolo vinto e perciò pretenderebbe che la cosa finisse qui prima che il nome del marchio venga compromesso.

Leggi anche Il Mondiale tra Verstappen e Hamilton non si decide in pista: guerra di ricorsi dalla Mercedes

Se ciò fosse confermato appare dunque certo che Toto Wolff entro giovedì non presenterà l'appello al Tribunale FIA che aveva annunciato ufficialmente al termine del GP di Abu Dhabi dopo essersi visto respingere i due reclami presentati dai Commissari F1 dai quali si è presentato con tanto di avvocato al seguito spiazzando la Red Bull che non ha perso l'occasione per accusare la Mercedes di essere dei "perdenti indegni", proprio ciò che il gruppo Daimler non vuole che accada.