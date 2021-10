Tragedia sul circuito del Nurburgring: un morto e 7 feriti in un incidente nel giro turistico Tragico incidente sul circuito del Nurburgring durante una sessione di giri della pista aperti al pubblico. Un uomo è morto in seguito ad un violento impatto contro un carro attrezzi presente sul tracciato per soccorrere una vettura rimasta precedentemente in panne. Questo scontro ha poi provocato un incidente a catena che ha visto coinvolti dieci veicoli e ha ferito altre sette persone, due delle quali trasportate in ospedale in gravi condizioni.

A cura di Michele Mazzeo

Un giro turistico sullo storico circuito del Nurburgring che fino allo scorso anno ha ospitato la Formula 1 si è trasformato in una tragedia. Un uomo di 34 anni è morto infatti in seguito ad un incidente durante una prova del tracciato aperta al pubblico. Fatale lo scontro della sua Mazda MX-5 Miata con un carro attrezzi in pista per soccorrere un veicolo rimasto precedentemente in panne. Nulla da fare per il conducente che dopo l'impatto ha visto anche la sua auto prendere fuoco. Secondo i media locali la vittima era un habitué del tracciato del Nordschleife.

Una tragedia che poteva avere contorni ancor più gravi dato che questo primo impatto ha poi dato vita ad un incidente a catena che ha visto coinvolti ben 10 veicoli (otto auto e due motociclette): sette le persone rimaste ferite, due delle quali in gravi condizioni. Dopo il maxi impatto diversi piloti avevano parcheggiato i propri veicoli a bordo pista e hanno tentato di aiutare le squadre di emergenza giunte sul posto a spegnere le fiamme con gli estintori.

Una scena apocalittica quella che si sono trovati di fronte le altre persone che stavano girando sul Nurburgring in quel momento. Questo il racconto di un pilota arrivato sul luogo pochi minuti dopo l'incidente: "Superato il nodo sinistro, mi sono trovato di fronte macchine parcheggiate su entrambi i bordi con la pista bloccata, quindi ho parcheggiato la mia vettura in un angolo e sono sceso – ha infatti raccontato un testimone al magazine Road and Track –. A questo punto davanti avevo un misto di fumo e residui di estintore che galleggiavano nel cielo. Non riuscivo a vedere nulla, ma mentre si questa nuvola si diradava sono rimasto scioccato nel vedere un'auto completamente incastrata sotto al carro attrezzi. La macchina era irriconoscibile, non avevo idea di cosa fosse, aveva alzato il carro attrezzi per aria finendovi sotto".

In seguito al tragico incidente i responsabili del Nurburgring hanno deciso di concludere la sessione aperta al pubblico e chiudere la pista per permettere l'ingresso di polizia, ambulanza, vigili del fuoco e anche dell'elicottero che ha trasferito in ospedale i due feriti in gravi condizioni. Le autorità locali stanno ancora indagando su quanto avvenuto per capire di chi sia la responsabilità di questo tragico incidente. Ed in Germania cominciano a montare le prime polemiche riguardo alla sicurezza dell'impianto: "Non c'erano molti commissari in pista quel giorno. Eppure dovrebbero esserci", ha detto infatti un pilota e istruttore di guida che era in pista proprio al momento dell'incidente.