Toto Wolff sempre all’attacco: “La Formula 1 deve cambiare, non sono questi i miei valori” Il Team Principal della Mercedes 2022 ha attaccato, nuovamente, Michael Masi e ha chiesto una revisione del sistema decisionale in Formula 1.

A cura di Alessio Morra

La Mercedes non ha dimenticato, e come potrebbe farlo, il modo in cui si è chiuso il Mondiale di Formula 1 del 2021. Lewis Hamilton è scomparso a livello social, è in silenzio da quasi un mese. Toto Wolff, invece, oltre ad attaccare Michael Masi chiede che il sistema decisionale siamo modificato in modo notevole, e chiede che non si ripetano più gli errori del passato (come quelli della seconda metà della stagione scorsa).

Il Team Principal della Mercedes in un'intervista rilasciata a ‘Marca' è tornato a commentare le ultime fasi del Gp di Abu Dhabi, lo ‘sdoppiamento' delle vetture che erano tra Hamilton e Verstappen e ha lanciato una stoccata a Masi, ma in generale ha criticato tutto il sistema, e ha chiesto un cambiamento radicale: "Non è una questione personale con Michael Masi, è un problema molto grande. Le decisioni prese nell'ultimo Gp di Abu Dhabi non sono compatibili con i miei valori e con tutto quello che è successo, in particolare con le decisioni sbagliate che hanno deciso il campionato. Non si tratta solo dell'arbitro, ma è tutto il sistema decisionale che deve essere cambiato".

Ripensando alle decisioni prese dopo l'incidente di Latifi e soprattutto al risultato finale, e cioè il successo di Verstappen ad Abu Dhabi ai danni di Hamilton, Wolff sostiene che la priorità della Formula 1 non deve essere lo spettacolo, e dicendo questo elogia anche il numero uno della FIA Domenicali: "L'intrattenimento deve venire dopo lo sport e non viceversa. Stefano Domenicali, vero uomo, non lo avrebbe mai permesso. È stata una decisione catastrofica". Wolff già affila le armi per la stagione 2022 che inizierà a metà marzo.