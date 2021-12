Che fine ha fatto Hamilton dopo il Mondiale perso: “Lewis scia e gioca a Call of Duty” Nicolas Hamilton, su Twitch, ha dato notizie sul fratello Lewis, che dopo aver perso di un soffio il titolo Mondiale non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali ed è scomparso dai social network.

A cura di Alessio Morra

Dopo aver perso all'ultimo giro il titolo Mondiale Lewis Hamilton si è chiuso in se stesso, ha scelto il silenzio. Il pilota inglese non appare sui social network e non segue più nessuno. Le voci sul suo futuro si sprecano e, al netto delle rassicurazioni di Toto Wolff, si è parlato spesso di un possibile ritiro. Bernie Ecclestone ha dichiarato con certezza che nel 2022 il sette volte campione del mondo non sarà in pista. Ma le tante voci sono state spazzate via da Nicolas Hamilton, che su Twitch ha svelato come il fratello sta passando queste giornate.

La delusione per il modo in cui ha perso il campionato non sarà facile da cancellare per Lewis, che senza l'errore di Latifi con ogni probabilità avrebbe vinto il titolo numero 8. Ma il canadese ha sbagliato e Michael Masi con una gestione non proprio perfetta ha dato una chance a Verstappen che ha conquistato il primo mondiale della sua carriera. Subito dopo la gara Hamilton ha fatto i complimenti a Max, sale sul podio e dopo aver comunque stappato la bottiglia di champagne scappa ai box e da quel momento ha fatto perdere le sue tracce, con l'eccezione di un'apparizione al Castello di Windsor, dando così spazio a una serie di voci. L'unica certezza è che Hamilton che ha sempre amato i social network non posta più nulla e ha smesso di seguire tutti.

In una conversazione in streaming su Twitch, Nicolas Hamilton ha parlato del fratello e ha detto parole in un certo rassicuranti. Stando a quanto detto da Nicolas, Lewis ha vissuto il Natale in famiglia, ha passato il tempo a sciare, lo ha trascorso con i nipoti e con il fratello con cui ha battagliato ai videogiochi: "Lewis è in Colorado con la sua famiglia, e sta bene. Abbiamo festeggiato il Natale. Lui scia e gioca a Call of Duty. I social? Ha smesso di seguire tutti perché sta facendo una pausa dai social media, che possono essere un posto tossico".