Riecco Hamilton, prima uscita pubblica dopo Abu Dhabi: era sparito per tre giorni Il pilota della Mercedes è scomparso dopo il Gp di Abu Dhabi, vinto da Verstappen. Lewis Hamilton è riapparso in un’importante cerimonia con il Principe Carlo.

A cura di Alessio Morra

Dopo l'enorme delusione per il Mondiale perso all'ultimo giro ad Abu Dhabi, Lewis Hamilton aveva fatto perdere le sue tracce. Lui che è sempre molto presente sui social non ha scritto nulla, né ha postato una foto o una stories. Zero. Evidentemente aveva da sbollire la rabbia e non voleva magari dire così delle quali si sarebbe potuto pentire. Ma adesso, a distanza di tre giorni dal trionfo di Max Verstappen, l'inglese è ricomparso e lo ha fatto con il sorriso e soprattutto in grande stile.

Perché Lewis Hamilton è stato nominato a tutti gli effetti ‘baronetto' dal Principe Carlo, al Castello di Windsor. Il sette volte campione del mondo aveva ricevuto formalmente l'onorificenza lo scorso 31 dicembre, ma oggi la nomina a Cavaliere è diventata ufficiale. Ha portato con sé la madre, Carmen, che orgogliosa ha visto il figlio riceverà un'onorificenza che hanno ricevuto nella storia solo altri tre piloti di Formula 1: lo scozzese Jackie Stewart, il compianto Stirling Moss e Jack Brabham.

Un momento indimenticabile questo per Hamilton, che però non ha voluto rilasciare alcun tipo di dichiarazione, e dunque il silenzio del pilota Mercedes continua. E chissà che non parli giovedì sera quando a Parigi ci sarà l'incoronazione di Verstappen e verranno assegnati i riconoscimenti della FIA per la stagione 2021.

Hamilton è stato nominato Sir per meriti sportivi, ha vinto sette titoli Mondiali (record condiviso con Schumacher), 103 Gp e ha ottenuto 103 pole position. Ma determinante per il riconoscimento è stato anche il grande impegno per il sociale. Lewis infatti si batte con forza per la causa del ‘Black Live Matters' e nelle ultime gare ha corso con un casco arcobaleno in Qatar, Arabia Saudita e Abu Dhabi.