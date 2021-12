“Hamilton si ritira”: Ecclestone dopo il colloquio con papà Anthony, ha notato qualcosa Dopo aver parlato con il padre di Lewis Hamilton, l’ex patron del Circus Bernie Ecclestone, che conosce molto bene il pilota britannico, è convinto che quest’ultimo decida di ritirarsi dalla Formula 1 prima del Mondiale 2022 a causa della grande delusione causatagli dal controverso finale del GP di Abu Dhabi.

A cura di Michele Mazzeo

Lewis Hamilton non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro. La delusione e la rabbia per l'epilogo del Mondiale 2021 e la cocente sconfitta rimediata da Verstappen all'ultimo giro dell'ultima gara della stagione (per sfortuna ma anche per una decisione controversa della Direzione di gara) hanno portato il britannico a considerare un possibile ritiro anticipato dalla Formula 1. Il suo silenzio perdura fin dalla fine del GP di Abu Dhabi e i suoi ultimi gesti (prima ha disertato il Gala della FIA, poi ha smesso di seguire il profilo ufficiale della Formula 1ha smesso di seguire il profilo ufficiale della Formula 1 e infine ha deciso di non seguire più nessuno su Instagram) fanno pensare che la possibilità di appendere il casco al chiodo prima del 2022 non è assolutamente da escludere.

Molti piloti (tra cui il rivale Max Verstappen) e altri personaggi di spicco della Formula 1 (compreso il Ceo Stefano Domenicali) sono certi che, smaltita la delusione, il sette volte campione del mondo sarà al via del prossimo Mondiale. Non è invece dello stesso avviso l'ex patron del Circus Bernie Ecclestone che conosce bene il 36enne di Stevenage. Dopo aver recentemente parlato con il padre Anthony infatti il 91enne ha avuto l'impressione che Lewis Hamilton sia deciso a mettere fine alla sua carriera dopo la grande delusione di Abu Dhabi.

C'è stato un particolare che ha fatto pensare a Ecclestone che il pilota Mercedes al momento sembra essere intenzionato a lasciare la Formula 1, ossia il fatto che il padre Anthony non abbia voluto parlare del futuro del figlio e abbia cambiato discorso nel momento in cui si è presentata l'occasione, contrariamente a quanto accaduto nei loro precedenti colloqui:

"Un paio di giorni fa ho parlato con suo padre (Anthony Hamilton, ndr) – ha raccontato infatti Ecclestone al quotidiano svizzero Blick – e ho capito subito che non voleva parlare del futuro di suo figlio, quindi abbiamo parlato solo di affari. A questo punto – ha quindi proseguito l'ex numero uno della Formula 1 – penso che vada in pensione, che non ce la farà a correre un altro anno. La sua delusione ad Abu Dhabi era troppo grande e lo capisco".

Bernie Ecclestone crede inoltre che per Hamilton sia arrivato il momento per seguire la sua altra grande passione e lasciare la Formula 1: "Ora, avendo già sette titoli come Michael Schumacher – ha difatti concluso il 91enne britannico –, è il momento perfetto per lui per realizzare il suo sogno e diventare un imprenditore della moda. Se resterà in Formula 1 nel 2022 Lewis Hamilton avrà solo da perderci".