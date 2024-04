Hamilton e Rosberg tornano amici: “A Natale fa un sacco di regali alle mie figlie”

video suggerito

C'è chi dice che in Formula 1 non si possono avere amici, fondamentalmente è così ad altissimi livelli. Ma è anche vero, però, che quando è finita, almeno per uno dei due, poi i rapporti possono tornare civili e pacifici. Così è stato anche per Lewis Hamilton e Nico Rosberg, amici da ragazzini, poi compagni di squadra e rivali, anzi nemici per la pelle. Ora, però, la pace è stata fatta. Amici come prima, ma un segnale di pace c'era già stato qualche mese fa.

Hanno pochi mesi di differenza e sin da ragazzini si sono sfidati in pista, ben prima della Mercedes. Hanno condiviso bei momenti in Formula 1. Nico ci è arrivato prima, ma Lewis ha fatto prima in tutto, dalle vittorie ai podi. Gioie sincere, poi dal 2013 al 2016 sono stati assieme alla Mercedes. Un primo anno di convivenza onesta, poi tre anni a lottare per il titolo, con momenti furiosi, liti e incidenti. Parole furiose fuori la pista e frecciate durate a lungo, in interviste di Lewis e commenti di Nico.

Ora, pace fatta. Parlando con il quotidiano tedesco Suddeutsche Zeitung Rosberg ha svelato: "Lewis e io abbiamo ricucito la nostra amicizia. Ci vediamo di tanto in tanto. Ogni Natale le mie figlie ricevono da lui un'enorme scatola piena di regali".

Sono stati bravi a tornare amici Hamilton e Rosberg, che un tempo spiegò perché erano diventati nemici per la pelle: "È successo immediatamente quando stavamo lottando per il Campionato del Mondo, non prima. Ma è sempre così: quando lotti per il successo in ogni gara e per i titoli, non funziona più. È stato un crescendo da una gara all'altra. Se vuoi decidere il campionato del mondo da solo, non puoi giocare con ‘amore, pace e armonia‘. Devi testare i limiti e andare nelle zone grigie per vincere , soprattutto quando due piloti sono ad un livello così alto. Allora spesso le cose diventano difficili".