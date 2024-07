video suggerito

Regala al figlio di due mesi l’abbonamento all’Avellino: “Gli trasmetto i valori di mio padre e mio nonno” Un bambino nato due mesi fa è l’abbonato più giovane d’Italia ad una squadra di calcio. Il padre gli ha regalato un abbonamento all’Avellino, squadra che milita nel girone C di Serie C. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Un bambino nato due mesi fa è l'abbonato più giovane d'Italia ad una squadra di calcio. Il padre ha regalato a suo figlio un abbonamento all'Avellino, squadra che milita nel girone C di Serie C. Una bellissima storia di calcio e di legami con le proprie origini, visto che l'avvocato Pasquale Tammaro è di Mirabella Eclano, comune della provincia avellinese, ma da anni risiede a Milano con la moglie Ilaria.

Ogni anno rinnova l'abbonamento per lo stadio Partenio-Lombardi, nonostante riesca raramente a vedere le partite dei suoi amati ‘Lupi' e quest'anno ha fatto la tessere anche al figlio, venuto alla luce quasi due mesi fa. Una passione che nasce in famiglia, quella dell’avvocato Tammaro, che ha iniziato a tifare Avellino grazie al papà Carmine e al nonno Pasquale e ora vuole trasmettere la stessa passione a suo figlio. Anche a centinaia di chilometri di distanza.

L'Avellino ha l'abbonato più giovane d'Italia: è un neonato di due mesi

L'avvocato Tammaro al Corriere del Mezzogiorno ha parlato così del suo gesto: "Ho contattato la società per sottoscrivere la tessera per mio figlio come ricordo e mi hanno detto che i bambini fino a due anni entrano gratis allora insieme al mio abbonamento ne ho acquistato uno under 12 per mio figlio come contributo per sostenere la squadra. Ogni anno sottoscrivo l’abbonamento al Partenio-Lombardi, ma vivo e lavoro a Milano e quindi non riuscirò a vedere le partite. Lo faccio per sostenere l’Avellino e mi auguro che i lupi, in questa prossima stagione, possano conseguire traguardi migliori degli altri anni".

Il presidente dell'Avellino, Angelo Antonio D'Agostino, ha commentato così l'iniziativa e ha ringraziato così il tifoso: "Un gesto bellissimo, che testimonia non solo quanto sia profondo e trasversale il legame con la squadra, ma soprattutto l’amore, che si può può tramandare e alimentare da padre a figlio per le nostre origini".