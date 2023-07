Rosberg e Hamilton ritrovano la vecchia amicizia, Nico lo esalta: “La pole di Lewis è arte pura” Tra Rosberg e Hamilton i rapporti da anni sono freddissimi, ma dopo la magia dell’Hungaroring il tedesco tende la mano a Lewis esaltandolo pubblicamente: “Solo lui può fare questo. Ha fatto un’opera d’arte”.

A cura di Alessio Morra

I vecchi rivali con il passare del tempo pian piano diventano o tornano amici. Nico Rosberg e Lewis Hamilton erano molto amici da ragazzini, e lo sono rimasti anche nei primi anni in Formula 1, ma poi ritrovatisi compagni di squadra hanno rotto, e lo hanno fatto con tutti i sentimenti.Ma la magia dell‘Hungaroring sembra aver cambiato le cose. Sarà che il tempo passa, sarà che Lewis davvero ha sbalordito tutto o sarà forse che Nico è uno dei pochi a potersi vantare di aver vinto il duello con un campionissimo. Ma in Ungheria la vecchia amicizia pare rinata.

Nico e Lewis hanno dato vita a notevoli storie, capitoli su capitoli. Sono nati a cinque mesi di differenza, si sono conosciuti da ragazzini e sono rimasti buoni amici per tanti anni. Nel 2013 hanno iniziato a fare coppia in Mercedes e per tre anni si sono contesi il titolo, e va da sé che in quelle stagioni si sono sfidati duramente. Piccoli dispetti, grandi cattiveria, duelli all'ultima ruotata fino a quando non arrivò una minaccia di Toto Wolff e Niki Lauda. Dopo il titolo vinto nel 2016 Rosberg lascia, Hamilton si prende tutto. Ma nonostante i due non si sono più sfidati, la pace vera non è mai arrivata. Screzi troppo grossi.

Nico Rosberg e Lewis Hamilton sul podio di Abu Dhabi 2016.

E spesso, anche quando è a commentare su Sky, Nico qualche frecciata al vecchio compagno l'ha lanciata. Ma nelle Qualifiche dell'Hungaroring forse tutto è cambiato. Come si dice nei gialli: c'è stata una svolta inattesa. Inattesa due volte. Perché intanto c'è stata la pole di Hamilton, che nessuno si aspettava. Pole numero 104 che ha posto fine alla serie di pole consecutive di Verstappen. Lewis scatterà dalla testa e in prima fila con lui ci sarà Max – e questo non farà dormire sonni sereni a Chris Horner che teme un duello old style.

Ma altrettanto sorprendente è stato il commento post Qualifiche di Nico Rosberg, che è sempre bravissimo, schietto, preciso, sul pezzo e senza fronzoli dice ciò che pensa. Ma le parole dette verso Hamilton sono state stupefacenti. Dialogando con Horner, su Sky Sports GB, ha esaltato il sette volte campione del mondo che Horner aveva cercato di sminuire quando aveva detto: "Hamilton ha fatto un bel giro, ma Verstappen ha commesso qualche piccolo errore". Rosberg gli risponde dicendo: "Beh, ma anche Lewis ha commesso qualche errore".

Poi quando è rimasto solo con i giornalisti di Sky Rosberg si è lasciato andare a considerazioni ulteriori: "Ha dato tutto quello che aveva. Ho assistito a questi momenti speciali e a questi giorni che aveva. Oggi è stato uno di quelli. Quel giro lì rappresenta la perfezione. È arte, solo Lewis Hamilton può fare questo. Nessuno avrebbe potuto andare nemmeno un centesimo più veloce".

Delle parole di apprezzamento sincere, che fanno seguito a quanto detto in diretta su Sky, quando pungolato sull'inglese aveva risposto: "Nel cuore è ancora il mio migliore amico", aggiungendo: "Sto scherzando, io sono un tifoso di Formula 1 e mi piace se c'è lotta tra due piloti fenomenali".