Lewis Hamilton fa una magia in Ungheria e torna in pole, Verstappen beffato: Leclerc sesto Pole numero 104 in carriera per Lewis Hamilton, che per tre millesimi ha preceduto Max Verstappen. Norris terzo. Male la Ferrari. Leclerc si accontenta del sesto posto, Sainz fuori in Q2.

A cura di Alessio Morra

Fenomenale Lewis Hamilton che ha conquistato la pole position all'Hungaroring. Il pilota della Mercedes è stato fenomenale ed è tornato in pole dopo oltre un anno e mezzo, è la 104ª pole della sua carriera. Verstappen beffato per 3 millesimi. Norris terzo. Leclerc si accontenta del sesto posto. Sainz solo undicesimo.

La Q1 è bellissima. La nuova regola (che vale oggi e per Monza) che impone gomme simili per tutti rende le Qualifiche intriganti. L'Alfa Romeo vola. Bottas è a lungo in testa, poi però è Zhou chiudere davanti a tutti, dietro il cinese le Red Bull e le Ferrari che hanno bisogno di un secondo tentativo con gomme nuove, così come Hamilton. Russell è fuori, e fa arrabbiare Toto Wolff. Esclusi pure Magnussen, Tsunoda e le due Williams.

Spettacolare anche la Q2, con tutti i piloti con le gomme dure. Verstappen fa il miglior tempo per un soffio su Norris, ma a causa dei track limits vede cancellata la sua tornata. Norris così resta al comando e con quell'unico giro resta primo. Max si mette al sicuro con un tempo di livello, così come Hamilton. Le Alfa Romeo restano nei piani alti. Le Ferrari invece no, fanno fatica. Leclerc si salva con un colpo di reni, è sesto, ma mette fuori Sainz. Carlos è eliminato con le Alpine, Stroll e Ricciardo.

La Q3 è stata bellissima. La lotta per la pole sembrava solo per Verstappen e Norris, ma Hamilton si infila tra loro dopo il primo tentativo e soprattutto con un giro clamoroso ha fatto la pole position per tre millesimi. Prima pole per Lewis dal dicembre 2021, 104ª della carriera, la nona all'Hungaroring. Il boato che l'ha accompagnata è stato emozionante. Verstappen secondo. Norris terzo. Molto bene le McLaren e le Alfa Romeo. Leclerc sesto.

La Griglia di Partenza del Gran Premio d'Ungheria

1ª fila: Hamilton (Mercedes), Verstappen (Red Bull)

2ª fila: Norris (McLaren), Piastri (McLaren)

3ª fila: Zhou (Alfa Romeo), Leclerc (Ferrari)

4ª fila: Bottas (Alfa Romeo), Alonso (Aston Martin)

5ª fila: Perez (Red Bull), Hulkenberg (Haas)

6ª fila: Sainz (Ferrari), Ocon (Alpine)

7ª fila: Ricciardo (Alpha Tauri), Stroll (Aston Martin)

8ª fila: Gasly (Alpine), Albon (Williams)

9ª fila: Tsunoda (Alpha Tauri), Russell (Mercedes)

10ª fila: Magnussen (Haas), Sargeant (Williams)