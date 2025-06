video suggerito

Toprak Razgatlioglu passa in MotoGP nel 2026: il campione Superbike ufficializzato dal team Pramac Toprak Razgatlioglu, due volte campione del mondo Superbike, passerà alla MotoGP nel 2026 con il team Pramac Yamaha. La casa di Iwata accoglie il suo ritorno in MotoGP dopo il successo nel WorldSBK, mentre si prepara un cambiamento significativo per la squadra. L'annuncio ufficiale arriva da Paolo Pavesio, che sottolinea come il turco rappresenti una scommessa importante per il futuro del marchio nella classe regina.

A cura di Michele Mazzeo

La MotoGP nel 2026 accoglierà un nuovo protagonista di peso: Toprak Razgatlioglu. Il pilota turco, due volte campione del mondo Superbike, è stato ufficializzato dal team Pramac Yamaha e tornerà così alla casa di Iwata, dopo la vittoria del titolo SBK nel 2021 proprio con Yamaha e il secondo iride conquistato con la BMW nel 2024.

Razgatlioglu, che nel 2026 compirà 29 anni, chiuderà quindi il suo ciclo con BMW, squadra con cui ha regalato il primo titolo WorldSBK al marchio bavarese. L'accordo con Yamaha è valido per la sola stagione 2026, lasciando aperta la possibilità di un rinnovo o di una separazione, soprattutto in vista del grande cambio regolamentare della MotoGP previsto per il 2027.

Paolo Pavesio, amministratore delegato di Yamaha Racing, ha commentato così l'operazione: "Siamo entusiasti di dare nuovamente il benvenuto a Toprak Razgatlioglu nella famiglia Yamaha. È il pilota Yamaha più vincente di tutti i tempi nella Superbike, con due titoli WorldSBK, un risultato tutt'altro che scontato. Il suo passaggio alla MotoGP rappresenta un ‘ritorno a casa' e una nuova sfida con l'obiettivo di una crescita costante. Il suo spirito combattivo si allinea perfettamente con il Prima Pramac Yamaha MotoGP Team e la strategia audace di Yamaha in MotoGP, quindi crediamo che il 2026 sia il momento giusto per questo importante passo".

L'arrivo di Razgatlioglu implica inevitabilmente la partenza di uno degli attuali piloti del team Pramac, Jack Miller o Miguel Oliveira. Tra i due, Miller sembra il candidato più probabile a lasciare il posto, visto che il suo contratto termina a fine 2025. Oliveira, comunque, potrebbe essere coinvolto nelle trattative future, ma al momento non ci sono comunicazioni ufficiali in merito.

Il passaggio di Toprak in MotoGP non è solo un colpo di scena per la stagione 2026, ma anche un segnale forte per il mercato piloti e la crescita della casa Yamaha. Il turco, pupillo di Kenan Sofuoglu, è considerato uno dei talenti più promettenti e il suo ingresso nella classe regina potrebbe essere il preludio di un progetto a lungo termine per riportare Yamaha ai vertici.

La nota ufficiale della Yamaha MotoGP: "Yamaha Motor Co., Ltd. è lieta di annunciare che Toprak Razgatlıoğlu, attuale Campione del Mondo SBK e Campione del Mondo SBK 2021 con Yamaha, tornerà col marchio nella stagione 2026, debuttando in MotoGP con il Prima Pramac Yamaha MotoGP Team. Dopo una brillante esperienza nel Campionato Mondiale FIM Superbike (2018-2025), durante la quale si è laureato due volte Campione del Mondo SBK ed è diventato il secondo pilota più vincente di tutti i tempi con 63 vittorie finora, Razgatlıoğlu è pronto ad affrontare una nuova sfida nella classe regina della MotoGP.

Il passaggio di Razgatlıoğlu in MotoGP e il passaggio al Prima Pramac Yamaha MotoGP Team, supportato direttamente dalla casa, nato dalla collaborazione tra Yamaha e Pramac, è una decisione strategica che consente al pilota turco di mettere in mostra il suo talento unico ai vertici delle competizioni motociclistiche. Ulteriori dettagli riguardanti la formazione del Prima Pramac Yamaha MotoGP Team per il 2026 saranno comunicati a tempo debito".