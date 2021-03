Nel pomeriggio del terzo e ultimo giorno dei test invernali di Formula 1 2021 in Bahrain, i tempi sul giro si sono abbassati notevolmente. A dettare il passo con 1:28.960 c'è Max Verstappen che ha ottenuto il miglior tempo in assoluto nei test drive di quest'anno con la sua Red Bull RB16B. L'olandese ha preceduto di appena 93 millesimi il rookie dell'Alpha Tauri Yuki Tsunoda grande sorpresa di quest'ultima giornata di test prestagionali in vista del Mondiale 2021 che prenderà il via, sempre sul circuito di Sakhir, il prossimo 28 marzo. Terzo tempo per la Ferrari con Carlos Sainz che nel suo giro migliore ferma il cronometro con 651 millesimi di ritardo rispetto alla miglior prestazione cronometrica di questi test siglata da Verstappen.

Confermati i progressi per l'Alfa Romeo con Kimi Raikkonen che dopo aver girato con lo stesso passo della Ferrari di Charles Leclerc nella simulazione di passo gara al mattino, nel pomeriggio stampa anche un 1:29.766 che gli consente di chiudere questi test con il quarto miglior tempo della sessione facendo meglio del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton (5°, + 1.065) che ha avuto nuovamente problemi con il retrotreno della sua W12 che invece il compagno di squadra Valtteri Bottas sembra invece gestire meglio.

Risultati e tempi del dday-3 dei test 2021 della Formula 1