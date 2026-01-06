Svelato il futuro dell’ingegnere di Max Verstappen: cosa farà Lambiase nel 2026 dopo le offerte ricevute

Gianpiero Lambiase resterà al fianco di Max Verstappen anche nel 2026. Le voci su un possibile addio dell'ingegnere di pista più influente della Formula 1 si sono fermate davanti a una decisione netta: continuità con la Red Bull, almeno per un'altra stagione. Un segnale forte in un momento delicatissimo per la scuderia austriaca, alle prese con una profonda riorganizzazione interna.

Negli ultimi mesi il nome di Lambiase era stato accostato con insistenza ad Aston Martin e Williams, entrambe interessate a offrirgli un ruolo di vertice, anche fuori dal muretto. Ipotesi concrete, valutate, ma rinviate. Il britannico di origine italiana ha infatti un contratto in essere fino alla fine del 2027 e ha scelto di non forzare i tempi, rimanendo il punto di riferimento tecnico e umano di Verstappen.

La conferma arriva dalla testata olandese De Telegraaf molto vicina all'ambiente Red Bull: nel 2026 Lambiase manterrà il doppio incarico di ingegnere di pista del campione del mondo e Head of Racing, ruolo assunto dopo la ristrutturazione seguita all'uscita di Jonathan Wheatley. Una continuità non scontata, considerando che attorno a Verstappen il gruppo storico si sta progressivamente sgretolando.

Nel solo ultimo anno il quattro volte campione del mondo, oltre a tutta la vecchia catena di comando con gli addii di Adrian Newey, Christian Horner ed Helmut Marko, ha dovuto fare i conti anche con la perdita di figure chiave del suo team ristretto come David Mart e Michael Manning. Anche l'ingegnere delle prestazioni Tom Hart inoltre è destinato a lasciare, pur restando operativo nel box Verstappen nel 2026 prima del passaggio alla Williams. In questo scenario, la permanenza di Lambiase assume un peso strategico gigantesco.

Il legame tra Verstappen e Lambiase va oltre il rapporto professionale. I due lavorano insieme dal 2016 e hanno costruito una delle coppie più solide e vincenti della Formula 1 moderna. Non a caso, in passato Verstappen aveva fatto capire quanto fosse centrale la presenza del suo ingegnere di fiducia. Per la Red Bull, alle prese con il nuovo corso tecnico e gestionale e con il cambio regolamentare alle porte, trattenere Lambiase è una vittoria silenziosa ma decisiva. Le offerte non mancano e torneranno, ma il futuro immediato è già scritto: nel 2026, Verstappen avrà ancora la sua voce di riferimento in cuffia. Per il futuro, si vedrà.