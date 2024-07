video suggerito

Sulla McLaren di Norris in Austria c’era un’arma nascosta: perché Verstappen ha forato nell’incidente Dall’ala anteriore della McLaren durante il GP d’Austria della Formula 1 2024 sbucavano due spuntoni affilati: questo il motivo della foratura di Verstappen dopo l’incidente con Norris. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quando il Mondiale di Formula 1 2024 è già proiettato al prossimo GP di Gran Bretagna di scena a Silverstone, nel paddock continua a tenere banco l'incidente della precedente gara in Austria tra Max Verstappen e Lando Norris che ha trasformato un duello per la vittoria in un disastroso cataclisma per entrambi (l'olandese ha poi terminato 5° mentre il britannico è stato costretto al ritiro).

Al di là delle polemiche tra i due piloti (anche se poi a Silverstone lo stesso Norris ha abbassato i toni rimangiandosi ciò che aveva detto nell'immediato post gara), tra i team e le rispettive tifoserie riguardo le responsabilità del tre volte campione del mondo, la pericolosità della sua manovra nel momento in cui Norris stava effettuando l'ennesimo tentativo di sorpasso sfruttando gomme meno usurate rispetto a lui e la penalità di 10 secondi comminatagli dai Commissari FIA, in questi ultimi giorni a finire sotto la lente d'ingrandimento è stato anche un altro dettaglio relativo all'incidente tra i due del Red Bull Ring.

Tra le altre cose infatti ha suscitato molta curiosità anche l'insolita celerità con cui lo pneumatico posteriore sinistro della RB20 di Max Verstappen si è frantumato subito dopo il contatto con l'ala anteriore della MCL38 di Lando Norris. E, proprio nel tentativo di trovare una risposta a tale quesito, si è scoperto che è stata colpa di "un'arma segreta" nascosta nella nuova componente portata per la prima volta in pista a Spielberg dal team di Woking.

Guardando la parte interna della nuova ala anteriore della McLaren con cui Lando Norris ha corso in Austria infatti non si possono non notare i due piccoli spuntoni che sbucano oltre le paratie laterali. Probabilmente dunque è stata proprio una di queste prominenze appuntite a squarciare la gomma posteriore sinistra della Red Bull dell'olandese che si è immediatamente stracciata.

Vedendo le immagini che immortalavano quegli strani spuntoni sui social network si sono snocciolate fantasiose ipotesi arrivando addirittura ad accusare McLaren di aver messo quelle protuberanze sporgenti proprio come "arma" per speronare gli avversari in caso di corpo a corpo molto ravvicinato. In realtà, ovviamente, il motivo per il quale vi sono quei due "dardi" appuntiti in quel punto della vettura è legato all'ultimo espediente aerodinamico introdotto dalla scuderia di Woking proprio in occasione del weekend di gara austriaco.

Secondo quanto spiegato dagli esperti Mark Hughes e Giorgio Piola nell'analisi della nuova ala anteriore portata dalla McLaren al Red Bull Ring pubblicata sul sito ufficiale della Formula 1, infatti, la presenza di quei due spuntoni sporgenti sarebbe dovuta alla maggiore torsione delle alette inserite all'interno dell'endplate. Una soluzione che creerebbe una maggiore vorticità allo scopo di migliorare il deflusso dell'aria alle basse velocità senza influenzarlo negativamente quando si spinge al massimo sull'acceleratore.

Formula 1 News Calendario Classifica segui