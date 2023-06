Shakira raggiante al GP di Barcellona per Hamilton, lui la butta lì: “Ho bisogno di una latina” Dopo Miami, Shakira si è presentata al box Mercedes anche oggi al GP di Barcellona: un’improvvisa passione per i motori che molti associano ad una vicinanza di cuori con Lewis Hamilton.

A cura di Paolo Fiorenza

Il GP di Spagna di Formula 1 che si è corso oggi a Barcellona ha visto andare in scena un paio di cose già note: il dominio a tratti noioso di Max Verstappen con la sua imbattibile Red Bull e il livello deludente mostrato ancora una volta dalla Ferrari, col brodino di Sainz arrivato quinto e il disastroso weekend di Leclerc addirittura fuori dai primi dieci. La sorpresa positiva è stato il passo in avanti della Mercedes con gli aggiornamenti portati in Catalogna: Lewis Hamilton si è piazzato secondo, George Russell terzo. Il campionissimo inglese ha peraltro potuto godere del tifo ai box di una sua amica, ovvero la cantante Shakira. Amica o secondo qualche voce anche qualcosa di più.

La 46enne colombiana, che adesso è single dopo la dolorosa separazione da Gerard Piqué, sembra stia diventando una grande appassionata di Formula 1: era già presente a Miami, oggi la si è ritrovata a Barcellona, appena tornata dalla Florida, sempre nel box Mercedes. Un interesse per i motori che qualcuno associa proprio al suo grande amico Lewis e ora è inevitabile che le voci sull'esistenza di qualcosa di più col 38enne di Stevenage si facciano più insistenti.

Del resto Shakira è stata paparazzata due volte con Hamilton in occasione del GP di Miami, a cena da Cipriani e su uno yacht, adesso arriva quest'altra apparizione assieme al circuito del Montmeló.

Dal canto suo Lewis l'ha buttata lì, in occasione di un evento: "Ho bisogno di trovarmi una latina". Un identikit che corrisponde alla perfezione con Shakira, la regina della musica latina che ha distrutto ogni record di vendite e fatto ballare e innamorare milioni di persone.

Dopo la separazione con Piqué, la cantante di Barranquilla si è trasferita proprio a Miami, ma in virtù dell'affidamento congiunto dei figli con l'ex calciatore del Barcellona i due ragazzi trascorreranno le vacanze estive in Spagna assieme al padre. E dunque anche Shakira è tornata in Catalogna e ha colto l'occasione per andare ad assistere dal vivo al GP e fare il tifo per Hamilton. Le immagini la mostrano molto sorridente, al pari di un raggiante Lewis, sul podio con Verstappen e Russell. Il feeling tra i due è evidente, il resto è scritto nelle stelle…