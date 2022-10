Sfiorata la tragedia a Suzuka, un trattore in pista mentre sta passando Gasly: “È inaccettabile” Durante il primo giro del GP del Giappone della Formula 1 2022 di scena sul circuito di Suzuka si è sfiorata una tragedia con il pilota Pierre Gasly che mentre era ancora in pista sotto la pioggia si è ritrovato sul tracciato un trattore che procedeva in direzione opposta. Grande spavento e rabbia per il francese.

Tragedia sfiorata a Suzuka durante il GP del Giappone della Formula 1 2022. Qualche minuto dopo la partenza sotto la pioggia infatti la Direzione di Gara ha deciso di mandare in pista la safety car e poi sospendere momentaneamente la gara a causa delle avverse condizioni meteo. Prima che venisse estratta la bandiera rossa però c'è stato un brutto episodio che ha visto sfortunato protagonista il pilota dell'AlphaTauri Pierre Gasly.

Dopo aver effettuato il pit-stop al primo giro per togliere un cartellone pubblicitario che si era incastrato nel musetto della sua vettura, il francese è infatti tornato in pista per riagganciarsi al gruppo che in quel momento era guidato dalla Safety Car. Subito dietro una curva però il transalpino si è trovato una clamorosa sorpresa: un trattore utilizzato per il recupero delle auto procedeva sul tracciato in direzione opposta alla sua. Una scena che ha riportato immediatamente alla mente l'episodio costato la vita al collega e amico di Gasly Jules Bianchi.

A quel punto il francese è esploso in radio: "Cos'è questo? Cos'è questo trattore in pista?! Ci sono passato accanto. Questo è inaccettabile. Ricorda cosa è successo. Non ci posso credere" ha difatti detto l'infuriatissimo Pierre Gasly che poi ha mostrato tutto il suo nervosismo anche dopo esser rientrato in pit-lane.

Riguardo a quanto accaduto sulla pista di Suzuka la FIA ha poi emesso una nota ufficiale con l'obiettivo di chiarire l'avvenuto: "In relazione al recupero dell'incidente al 3° giro, la Safety Car era stata schierata e la gara neutralizzata. L'auto numero 10 (quella di Gasly, ndr), che aveva subito danni e si era piazzata dietro la Safety Car, stava quindi guidando ad alta velocità per raggiungere il campo. Poiché le condizioni stavano peggirando, la bandiera rossa è stata mostrata prima che la vettura numero 10 superasse il luogo dell'incidente".