“Sainz meglio di Leclerc”: la gaffe di Binotto svela le sue preferenze tra i piloti Ferrari Una disattenzione di Mattia Binotto ha di fatto svelato i voti segreti assegnati dallo stesso team principal della Ferrari ai piloti del Mondiale di Formula 1 2021 e quindi anche ai suoi due driver Carlos Sainz e Charles Leclerc con lo spagnolo che sarebbe davanti nelle sue preferenze rispetto al monegasco.

A cura di Michele Mazzeo

Una gaffe ha svelato i voti segreti assegnati dal team principal della Ferrari Mattia Binotto ai suoi due piloti Carlos Sainz e Charles Leclerc al termine del Mondiale di Formula 1 2021. E, inevitabilmente, alla luce di ciò che è accaduto nel corso della stagione questo ha suscitato alcune polemiche. Il numero uno del muretto del Cavallino infatti nella sua personale classifica avrebbe messo lo spagnolo davanti al monegasco per quanto fatto in quest'ultima annata, confermando di fatto il risultato della pista che ha visto il madrileno superare il compagno di squadra nella graduatoria piloti proprio grazie al podio centrato nell'ultimo GP di Abu Dhabi e che gli consente adesso di reclamare un nuovo status nella squadra.

L'ingegnere reggiano avrebbe infatti messo al primo posto il campione del mondo Max Verstappen seguito dal suo rivale per il titolo Lewis Hamilton e alle loro spalle avrebbe posizionato i due alfieri della scuderia di Maranello con Carlos Sainz 3° e Charles Leclerc 4°. A svelare la votazione segreta di Binotto è stata una gaffe commessa dallo stesso team principal della Ferrari che sottraendosi alla votazione della rivista britannica Autosport.com (alla quale hanno invece partecipato tutti i suoi pari ruolo) e partecipando poi all'analoga votazione per il sito ufficiale della Formula 1 ha di fatto reso palesi i suoi voti.

La classifica stilata da Autosport con le votazioni di 9 dei 10 team principal della F1 (ad eccezione di Binotto)

Basta infatti incrociare le due classifiche finali per conoscere quale siano stati i voti espressi ai piloti da Binotto. Posto che il sistema di punteggio applicato in entrambi i sondaggi rispecchia quello utilizzato in Formula 1 (25 punti al primo, 18 al secondo, 15 al terzo e così via) basta difatti una semplice sottrazione per sapere quale sia stata la votazione del team principal della Ferrari e di conseguenza scoprire chi, tra i due piloti del Cavallino, sia stato il migliore per lui, ossia Carlos Sainz.

La classifica stilata dal sito ufficiale della Formula 1 con le votazioni di tutti e dieci i team principal

Una votazione che una volta palesata potrebbe andare a minare l'atmosfera all'interno della squadra, dato che nel corso della stagione Binotto e Leclerc avevano litigato (furentemente nel paddock durante il GP di Monza) proprio a causa dei malumori del monegasco che si sentiva messo in secondo piano rispetto al compagno di squadra arrivato da poco a Maranello. Votazione che conferma sì il risultato della pista ma che smentisce di fatto le ultime dichiarazioni del team principal che aveva lasciato intendere che il pilota su cui la Ferrari punta per il futuro fosse proprio Charles Leclerc.