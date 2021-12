Aria di sfida in Ferrari, Sainz reclama un nuovo status: “Ho fatto ciò che conta in F1” Carlos Sainz rivendica il fatto di aver chiuso davanti al compagno di squadra Charles Leclerc nella classifica del Mondiale di Formula 1 2021 (al suo primo anno in Ferrari) reclamando uno status diverso nelle gerarchie dei piloti della scuderia per il prossimo campionato.

A cura di Michele Mazzeo

Il Mondiale di Formula 1 2021 si è concluso con il turbolento GP di Abu Dhabi che ha creato una lunga coda di polemiche. Per quanto la lotta per il titolo tra Verstappen e Hamilton abbia catalizzato giustamente tutte le attenzioni, la gara di Yas Marina ha avuto anche un altro protagonista che proprio in extremis è salito sul gradino più basso del podio prendendosi così il titolo di "migliore degli altri", superando il compagno di squadra in quinta posizione nella classifica piloti dietro solo ai piloti Red Bull e Mercedes. Si tratta dello spagnolo della Ferrari Carlos Sainz che ad Abu Dhabi si è tolto una grande soddisfazione che inoltre gli permette di presentarsi alle contrattazioni per il rinnovo di contratto con il Cavallino (in scadenza nel 2022) potendo avanzare nuove pretese avendo battuto al suo primo anno a Maranello Charles Leclerc.

A ribadire l'importanza di questa sfida vinta contro il compagno di squadra è stato lo stesso 26enne madrileno: "Non so se adesso il mio status alla Ferrari cambierà, ma in F1 è importante battere l'unico che guida la stessa macchina, l'unico tra i 20 piloti in griglia che può essere paragonato a te. Ecco perché è stato simbolico ma anche importante" ha infatti detto chiaramente Carlos Sainz Jr. alla trasmissione spagnola El Hormiguero 3.0 alla vigilia dell'inizio delle trattative per il rinnovo del contratto che, come anticipato dal team principal Binotto e confermato dallo stesso pilota iberico, avranno luogo a breve.

Lo spagnolo si augura che il prossimo anno, grazie anche alla rivoluzione tecnica che vi sarà in Formula 1, i valori in campo si uniformino di modo da poter combattere alla pari con i due grandi protagonisti della lotta per il titolo nel Mondiale 2021: "Con la stessa macchina Verstappen e Hamilton si possono battere, ma quest'anno erano più veloci tra 8 decimi e 1 secondo al giro e voglio pensare che tra i piloti non ci siano più di due o tre decimi, quindi non importa quanto sei bravo o se sei in gran giornata: non puoi batterli! Spero che tutto sia più uniforme l'anno prossimo" ha difatti aggiunto Carlos Sainz che si augura dunque che nel 2022 la sua Ferrari sia al pari di Red Bull e Mercedes per potersi unire alla lotta per il titolo iridato. Dichiarazioni quindi che fanno capire come il 26enne madrileno non abbia nessuna intenzione di fare da gregario a Charles Leclerc, soprattutto dopo averlo battuto a parità di macchina.