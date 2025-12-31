Rosberg svela l’astronomica cifra che ha dovuto pagare con Hamilton per l’incidente di Barcellona

Nico Rosberg e Lewis Hamilton diedero a un incidente passato alla storia, quello del GP Barcellona del 2016. Il pilota tedesco ha rivelato che sono stati i due piloti a dover pagare il salatissimo conto dei danni per le loro Mercedes.

La rivalità è il sale dello sport, così è anche per la Formula 1. Quella tra Nico Rosberg e Lewis Hamilton è stata aspra, ed ha tutti gli elementi per diventare un prodotto cinematografico un giorno. L'apice della tensione si raggiunse quando nel maggio del 2016 Nico e Lewis fecero patatrac. Sbagliarono entrambi, lo spazio era solo per una vettura. Fuori uno e due. Toto Wolff e Niki Lauda furono di una severità mostruosa. A distanza di anni il pilota tedesco ricorda i termini dell'accordo economico dell'incidente. Perché furono Hamilton e Rosberg a pagare i danni.

Gp Barcellona 2016: lo storico incidente tra Hamilton e Rosberg

Lewis parte in pole position, ma scatta malissimo, Nico lo supera ed è davanti alla prima curva. Entrambi sanno quanto è importante stare davanti. In una delle curve successive Hamilton ha un abbrivio migliore e cerca la zampata, Rosberg la fa grossa, lo ostacola buttandolo fuori dalla pista. Lewis è sull'erba, dove non riesce a controllare la vettura che picchia in pieno sull'altra Mercedes. Fuori entrambi, subito. Clamoroso. Vincerà un 18enne Max Verstappen, che colse al volo la prima grande occasione della sua carriera.

360 mila euro da pagare, a testa, per Hamilton e Rosberg

È una storia del passato ma è un evergreen che torna di moda grazie a delle recenti dichiarazioni di Nico Rosberg che a Sky Sports UK ha rivelato che furono loro due a pagare il danno, che fu ovviamente enorme, essendosi distrutte entrambe le Mercedes: "Avevo firmato un contratto che stabiliva che, se avessi avuto una collisione con un compagno di squadra avrei dovuto fare 50 e 50 con l'altro pilota. A Barcellona, per quell'incidente, dunque ​​abbiamo dovuto divere il conto e ho dovuto pagare 360.000 euro (la metà di 720.000 euro, la cifra complessiva, ndr.)".

Rosberg ha poi anche confermato che Toto Wolff fu durissimo, dicendo a entrambi che se fosse accaduto qualcosa del genere sarebbero stati rimpiazzati seduta stante, così, dall'oggi al domani, pure se entrambi erano piloti di altissimo livello.