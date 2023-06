Rosberg fa una domanda scomoda e Horner risponde con una provocazione: cala il gelo in diretta Al termine del GP Spagna c’è stato un duro botta e risposta in TV tra Chris Horner, team principal Red Bull, e Nico Rosberg, ex pilota campione 2016. Oggetto del contendere: Sergio Perez.

A cura di Alessio Morra

Il Mondiale di Formula 1 2023 finora è stato una meravigliosa cavalcata per la Red Bull che ha già blindato i due titoli, il vantaggio è abissale. Sette gare, sette vittorie, sei pole position. Praticamente la perfezione totale. Verstappen ha ottenuto a Barcellona il 40° successo della carriera in Formula 1. Max ora ha un vantaggio enorme su Sergio Perez, che negli ultimi tre Gp ha vanificato un buon inizio di campionato. Del messicano se ne parla tanto e una domanda critica sul Checo ha fatto infuriare Chris Horner.

Nelle prime quattro gare del Mondiale di Formula 1 Sergio Perez è stato all'altezza di Verstappen, due vittorie a testa e un sostanziale equilibrio in campionato. A Miami è arrivato secondo, sì, ma con un divario importante. Quella sconfitta forse l'ha sentita e a Monaco è naufragato già nelle Qualifiche che in gara, a Barcellona è andata poco meglio, ma solo nel Gp. La forbice tra Checo e Max è aumentata e non di poco.

In fondo in pochi immaginavano che ci potesse essere un duello per il titolo tra Verstappen e Perez. I tempi sono stati anticipati in questi ultimi due appuntamenti, in cui non è stato semplice correre per il messicano, pesantemente criticato anche da Helmut Marko. A Barcellona in realtà il Gp di Perez tutto sommato è stato buono. Ha pagato a caro prezzo delle Qualifiche da dimenticare. Perché il quarto posto è senz'altro positivo, anche se alle spalle delle Mercedes.

Dopo la gara però il piazzamento di Perez è stato oggetto di discussioni. Chris Horner che si aspettava ‘solo' di celebrare l'ennesimo successo del suo pupillo si è infuriato dopo aver sentito una domanda mentre commentava il dopo gara su Sky Sport UK. A far arrabbiare il team principal è stato Nico Rosberg, ex pilota di Williams e Mercedes campione del mondo 2016. Il tedesco quando commenta, delle volte lo fa anche su Sky Italia, è spesso duro, tagliante e ha rivolto una domanda secca, ficcante a Horner su Perez, che ha giudicato deludente.

Horner si è trovato a parlare della gara di Perez, che ha difeso, dicendo che il podio sarebbe stato un giusto premio. Rosberg ha incalzato il dirigente Red Bull dicendogli in diretta: "Christian, hai appena detto che Perez ha fatto una buona gara, ma penso che sia stato piuttosto poco performante, specialmente nella prima parte della gara. Non è vero? Voglio dire, davvero rispetto a Max, ci sono stati alcuni giri in cui c’erano una bella differenza".

Horner si è risentito per quella domanda ha risposto in modo piccato a Rosberg: "Sei diventato un tipo piuttosto critico. Ora che non hai una macchina sei felice di criticare i ragazzi". L'ex pilota non si aspettava quella risposta e ha cercato subito di ricreare un clima gentile, ma intanto la bordate è arrivata