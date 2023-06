La Red Bull chiude il Mondiale di Formula 1 disintegrando Perez: “Non è una minaccia per Verstappen” Il Mondiale di Formula 1 è dominato dalla Red Bull. Verstappen dopo Monte Carlo ha preso il largo su Sergio Perez che Helmut Marko alla vigilia del Gp di Barcellona ha criticato duramente.

A cura di Alessio Morra

Parafrasando le strofe di una famosa canzone si può dire che sin dalla prima gara si era capito che il Mondiale di Formula 1 appena iniziato era già finito. La superiorità della Red Bull è imbarazzante. Russell disse subito in Bahrain che Max e Checo avrebbero potuto vincere tutte le gare. Finora è stato cappotto. Verstappen è saldamente al comando, ma c'è stato un momento, dopo Baku, in cui Perez ha forse per un attimo sognato in grande. Ma le ultime due gare hanno affossato il messicano, che è stato malamente criticato da Helmut Marko che lo ha disintegrato alla vigilia del Gp di Barcellona.

Le prime quattro gare della stagione sono state vinte da Verstappen e Perez che se le sono equamente divise. Qualche chiacchiera sul Checo possibile rivale di Max era stata fatta. Di speranze ce n'erano poche, ma il messicano sembrava l'unico che poteva tenere in vita il campionato. Ma tra Miami e Monaco il divario tra i due piloti Red Bull si è ampliato in modo notevole. È l'inizio della cavalcata dell'olandese che veleggia verso il terzo titolo mondiale.

Da Barcellona Helmut Marko ha parlato dei suoi piloti e dopo aver elogiato enormemente Verstappen: "Qualche anno fa l’ho paragonato a Senna e sono stato deriso. I saputelli stanno esaurendo gli argomenti. Max è cresciuto non solo come pilota, ma anche in personalità. L’incredibile giro che ha fatto in qualifica a Monaco si avvicina a quello di Senna. Max è il migliore in ogni condizione", ha messo nel mirino Perez, che certamente non sarà felice delle parole di Marko: "La lotta per il Mondiale è già finita. Max non ha mai visto in Perez una seria minaccia".

La Red Bull per Marko è favoritissima in Spagna: "Solitamente qui siamo i più forti. Nel 2022 abbiamo dovuto lottare con la Ferrari, ma loro hanno sbagliato tutto". Poi bordate alla Mercedes: "I loro aggiornamenti? Forse spareranno in pista un super razzo. Sarebbe un salto enorme se riuscissero a raggiungere il nostro livello e poi tenere il nostro passo. In fin dei conti non possiamo essere incolpati del fatto che gli altri team non siano riusciti a sviluppare le loro auto".