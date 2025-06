video suggerito

Montolivo in imbarazzo su Gattuso nuovo CT: "Non gode della mia stima". Cala il gelo in diretta Riccardo Montolivo ha spiegato cosa pensa di Gennaro Gattuso come nuovo CT dell'Italia. L'ex centrocampista del Milan è senza filtri: "Diciamo che non è una persona che gode della mia stima".

A cura di Fabrizio Rinelli

Gennaro Gattuso sta per diventare il nuovo CT dell'Italia. L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare ormai la prossima settimana ma tutto sembra essere deciso. Una decisione inaspettata dopo il no di Ranieri a sostituire Spalletti ma fortemente voluta da Gigi Buffon che ha voluto mettere al centro del progetto gli ex campioni del mondo del 2006. Ed è proprio di questo che si parla nel corso di ‘Calciomercato – L’Originale’ su ‘Sky durante la puntata di ieri con Riccardo Montolivo come ospite. L'ex centrocampista di Fiorentina e Milan ha parlato proprio di Ringhio come CT azzurro.

A un certo punto della trasmissione viene chiesto a Montolivo il suo parere sulla scelta della Federazione e l'ex centrocampista rossonero gela tutti in diretta: "Diciamo che non è una persona che gode della mia stima – spiega -. Però mi auguro che faccia bene. Non vedere la Nazionale per la terza volta al Mondiale sarebbe straziante". Ma perché questa riflessione così netta di Montolivo su Gattuso? Tutto è nato quando Ringhio era allenatore del Milan e Montolivo era ancora in rosa tra i rossoneri. Il rapporto tra i due in quel periodo arrivò al limite fino ad esplodere.

Le parole di Montolivo su Gattuso durante la diretta di Sky

Nessuno si aspettava che Montolivo potesse essere così netto nei confronti di colui il quale diventerà il nuovo CT dell'Italia. E infatti la sua frase fa calare il gelo in diretta. Non è la prima volta però che l'ex centrocampista del Milan si esprime in questo modo pubblicamente nei confronti di Gattuso. Così come fece il suo agente, Giovanni Branchini, nel 2018: "Gattuso ha oltrepassato i limiti della logica".

Gattuso e Montolivo insieme in campo con la Nazionale Italiana contro la Svizzera.

Cos'è successo tra Gattuso e Montolivo al Milan

Nella stagione 2018/19 erano sorti i primi problemi tra Montolivo e Gattuso, allora allenatore dei rossoneri. L'ex centrocampista era finito ai margini del progetto, tanto da lasciare la squadra l'anno successivo alla scadenza naturale del contratto, senza possibilità di rinnovo. L'addio fu concordato con la società e ancora oggi si lascia dietro grandi polemiche.

Montolivo ricorda di non essere stato mai coinvolto nelle discussioni che lo riguardavano e a DAZN a proposito di queste vicenda solo 2 anni fa disse questo a proposito di Gattuso pur senza nominarlo: "Anche a me è capitato di finire fuori rosa, al Milan – spiegò -. Ho trovato un allenatore scorretto che senza neanche comunicarmelo di persona mi ha messo fuori rosa, in malafede. Per il bene della squadra ho preferito incassare".

Montolivo e Gattuso al Milan.

Gattuso all'Italia: quando ci sarà l'annuncio

Montolivo ha poi smesso di giocare e Gattuso ha proseguito la sua carriera da allenatore che ora sarà quasi sicuramente impreziosita da questo incarico di prestigio sulla panchina della Nazionale azzurra. Un sogno per lui che a fine carriera aveva espresso pubblicamente il desiderio un giorno di diventare CT.

In attesa dell'annuncio ufficiale che si avrà probabilmente a inizio della prossima settimana, Gattuso avrebbe già definito il suo staff. All'interno dovrebbero esserci altri ex campioni Azzurri come Perrotta, Barzagli e Zambrotta (entrambi campioni del mondo con Gattuso nel 2006) oltre che Leonardo Bonucci pronto a lasciare il suo ruolo in Under 20.