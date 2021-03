Oramai manca pochissimo al debutto in F1 di Mick Schmacher, figlio d'arte di primo piano, atteso al varo da tutto il mondo dei motori. Non tanto per iniziare un lungo, e forse impossibile, confronto con papà Michael ma quanto per capire se potrà ritagliarsi uno spazio tutto suo all'interno dell'universo della Formula 1 grazie alle proprie capacità e qualità. Tutti ne parlano e analizzano il momento e lui si dice emozionato per questa nuova avventura sulla Haas.

A provare ad anticipare i tempi è Kimi Raikkonen, oggi 41enne pilota esperto del mondo della F1 e che si accinge alla sua terza stagione alla guida dell'Alfa Romeo, e che conosce il mondo dei motori da oltre 20 anni: ‘Sicuramente questo sport è cambiato da 20 anni fa, alcuni momenti sono un po' più difficili di altri ma credo che proprio questa sia la parte divertente dello scendere ancora in pista".

La pandemia e l'egemonia della Mercedes ha forse tolto un po' di appeal e di interesse in Formula 1 ma i motivi per seguire il nuovo mondiale oramai alle porte non mancano di certo: "‘Penso che tutti siano entusiasti di vedere cosa accadrà, spero qualcosa di positivo, per lo sport in generale". Tra le tante curiosità, la presenza di uno Schumacher in pista: "Non è qui grazie al suo cognome" ha sottolineato Raikkonen. "Certo, in parte lo deve a suo padre, ma non è in F1 a solo per il nome che porta. E' molto emozionante e curioso vederlo correre. Spero che abbia una macchina competitiva. A guardarlo da fuori mi ricorda molto suo padre, sono davvero felice per lui."

Kimi Raikkonen in Bahrain inaugurerà la sua diciannovesima stagione in Formula 1, un primato condiviso con Barrichello e proprio Michael Schumacher. Dal 2001 a oggi, con l’apoteosi del titolo vinto sulla Ferrari nel 2007, il campione finlandese è il più esperto tra i piloti in pista. E se Mick gli ricorda ‘Schumi', sicuramente questo mondiale vedrà nascere un nuovo campione.