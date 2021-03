I duelli ruota a ruota in pista in Formula 1 sono la prassi. In gara spesso i piloti nel tentativo di sorpassare o difendersi da un tentativo di sorpasso vanno a contatto. Non ci sarebbe dunque nulla di strano nel contatto avvenuto tra l'Alfa Romeo di Kimi Raikkonen e la Ferrari di Carlos Sainz, se non fosse che lo scontro è avvenuto durante i test invernali andati in scena lo scorso week end in Bahrain. Le battaglie tra driver infatti non sono comuni nei test, ma negli ultimi minuti della preseason c'è stata un'eccezione: lo spagnolo e il finlandese si sono incrociati alla curva 10.

L'episodio, diventato immediatamente virale, è avvenuto nell'ultimo minuto dell'ultimo giorno dei test prestagionali svoltisi sul circuito di Sakhir. Carlos Sainz aveva da poco fatto segnare il terzo miglior tempo con la gomma C4 superando nella tabella delle migliori prestazioni cronometriche proprio Kimi Räikkönen scivolato dunque in quarta posizione. Lo spagnolo della Ferrari era dunque tornato in pista montando gomme C5 (le più morbide del lotto a disposizione) per tentare di capire quanto la sua SF21 potesse avvicinarsi alla Red Bull di Verstappen che aveva fatto segnare il miglior tempo di tutti i test.

Tuttavia, il giro di Sainz è stato rovinato da Räikkönen, che arrivato largo in Curva 10 ha stretto la sua traiettoria trovandosi la Ferrari di Sainz che aveva deciso di prendere la curva all'interno e toccando, apparentemente, con l'anteriore sinistra della sua Alfa Romeo il fianco destro della rossa numero #55 che finisce nella via di fuga dovendo così abortire l'ultimo tentativo di migliorare il suo tempo.

Dopo la fine dei test il finlandese ha parlato dell'episodio al sito ufficiale della Formula 1 assicurando di non aver visto che il ferrarista si trovava all'interno della curva e rassicurando sul fatto che non ci sia stato al cun contatto in quanto appena accortosi della presenza di Sainz ha immediatamente sterzato alla sua destra proprio per evitare l'impatto.

Nel video postato dalla Formula 1 si vede Carlos Sainz che si lamenta con la mano, dopo l'incidente. Dopodiché, si vede il madrileno incollato al retro dell'Alfa Romeo del finlandese per tutto il tragitto che porta dal punto del contatto fino ai box. Nonostante si sia trattato di un incidente fortuito, Raikkonen crede che ciò che è successo abbia fatto arrabbiare Carlos.

"Non credo ci siamo toccati. Non lo so. Non avevo idea che fosse lì e poi l'ho visto all'ultimo momento e ho sterzato a destra – ha detto infatti Kimi Raikkonen in un comunicato pubblicato dal sito della Formula 1 –. Immagino che si sia incazzato e che io stessi cercando di giocare, ma io dubito che ci siamo persino toccati".