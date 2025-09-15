Quartararo drastico sulla nuova Yamaha V4 dopo il test a Misano: “È peggiore. Non siamo pronti”

Fabio Quartararo stronca la nuova Yamaha V4 provata a Misano: “Il feeling non c’è, al momento è peggiore. Non siamo pronti”. Le parole del francese dopo il test MotoGP.

Il test collettivo di Misano era atteso come il momento della verità per la nuova Yamaha con motore V4, già vista in pista con Augusto Fernandez nel weekend del GP di San Marino. Lunedì Fabio Quartararo, Alex Rins e Jack Miller hanno potuto provare il prototipo, ma il responso del campione francese è stato impietoso.

Dopo aver chiuso la sessione con il 18° tempo, a un secondo da Alex Marquez, "El Diablo" ha usato parole nette: "Il feeling è molto simile. Abbiamo visto alcune cose su cui, ovviamente, dobbiamo lavorare molto. Il feeling non c'è ancora. E non c'è altro da aggiungere".

Il confronto con i test di Barcellona, dove le sensazioni erano state più incoraggianti, è stato inevitabile. "In questo momento è peggiore. A Barcellona abbiamo notato una differenza che, per me, era migliore. Qui non l'abbiamo ancora trovata. Non vedo miglioramenti dove abbiamo davvero bisogno. Ma, come ha detto il team, c'è ancora margine, in teoria".

Quartararo ha escluso problemi di adattamento al nuovo propulsore: "Non c'è nessun problema ad adattare il mio stile a un motore V4. Non credo che il motore V4 risolverà tutti i nostri problemi, perché abbiamo ancora gli stessi problemi sia a Barcellona che qui".

Il francese ha sottolineato i limiti della moto soprattutto nei cambi di direzione, molto più penalizzanti a Misano rispetto al Montmeló. "La moto è molto aggressiva e c'è ancora del lavoro da fare. L'assetto deve essere ancora messo a punto e ci sono molte altre cose importanti", ha spiegato.

Sul fronte tecnico, i punti critici restano evidenti: "Certo, il feeling con l'avantreno del motore a quattro cilindri in linea è davvero buono. È il punto di forza della moto, ma è l'unico che abbiamo. Questo feeling è forse un po' peggiorato in questo momento e non abbiamo trovato nessun altro aspetto positivo".

Neppure le valutazioni condivise con Fernandez e Miller hanno rassicurato Quartararo: "I commenti di Augusto e Jack sono gli stessi, ma questo non significa che sia una cosa positiva. Non credo che si possa dire se siamo contenti o meno. Abbiamo molto lavoro da fare. Siamo lontani. Non siamo pronti". Un verdetto netto che conferma come la strada per riportare Yamaha a lottare con Ducati e Aprilia in MotoGP sia ancora lunga e in salita.