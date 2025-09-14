MotoGP oggi, Bezzecchi in pole per la gara del GP Misano: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming

La MotoGP torna in pista oggi per il GP San Marino a Misano: si riparte dalla vittoria di Alex Marquez in Catalogna e dal successo di Bezzecchi nella Sprint di ieri. Gara in programma oggi alle 14:00: Bezzecchi in pole davanti ad Alex Marquez e Quartararo, Marc Marquez parte 4°, 8° Bagnaia. Diretta TV e streaming su Sky e in chiaro su TV8 in leggerissima differita dalle 14:05. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi.
La griglia di partenza della gara della MotoGP di oggi a Misano
1ª fila: 1. Marco Bezzecchi (Aprilia), 2. Alex Marquez (Gresini Ducati), 3. Fabio Quartararo (Yamaha)
2ª fila: 4. Marc Marquez (Ducati), 5. Franco Morbidelli (VR46 Ducati), 6. Luca Marini (Honda)
3ª fila: 7. Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati), 8. Francesco Bagnaia (Ducati), 9. Pedro Acosta (KTM)
4ª fila: 10. Fermin Aldeguer (Gresini Ducati), 11. Jorge Martin (Aprilia), 12. Joan Mir (Honda)
5ª fila: 13. Miguel Oliveira (Pramac Yamaha), 14. Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia), 15. Ai Ogura (Trackhouse Aprilia)
6ª fila: 16. Brad Binder (KTM), 17. Maverick Vinales (Tech3 KTM), 18. Alex Rins (Yamaha)
7ª fila: 19. Johann Zarco (LCR Honda), 20. Enea Bastianini (Tech3 KTM), 21. Jack Miller (Pramac Yamaha)
8ª fila: 22. Augusto Fernandez (Yamaha Test), 23. Somkiat Chantra (LCR Honda)
La classifica dei tempi del Warm Up della MotoGP
Marc Marquez è stato il più veloce del warm up con il tempo di 1:31.38 al termine di un altro entusiasmante duello con Bezzecchi, vincitore della Sprint e in pole a Misano. Al terzo posto si è piazzato Alex Marquez, 6° Marini, 9° Bagnaia, 10° Mir. All'undicesimo posto invece Di Giannantonio, 16° Bastianini, 21° Morbidelli.
Le condizioni meteo per la gara di oggi
Meteo incerto sul circuito di Misano in vista della gara del GP di San Marino e della Riviera di Rimini della MotoGP 2025. Nel cielo sopra l'impianto romagnolo infatti le nuvole si alternano alle soleggiate e non si può escludere che possa arrivare la pioggia. Non desta invece preoccupazioni la temperatura dell'aria che al momento della partenza della corsa della classe regina dovrebbe attestarsi intorno ai 24° C.
Come sono andate le qualifiche e la gara sprint del Gran Premio
Marco Bezzecchi si è preso la scena nel sabato di Misano. Il pilota riminese ha firmato la pole position del GP di San Marino e della Riviera di Rimini con un 1'30″124, tempo che gli ha consegnato la prima casella in griglia sia per la Sprint Race che per la gara lunga. Alle sue spalle Alex Marquez e un sorprendente Fabio Quartararo, capace di risalire dal Q1 con la Yamaha.
Più indietro Marc Marquez, solo in seconda fila dopo una qualifica meno incisiva del solito, accanto a Franco Morbidelli e Luca Marini. Terza fila per Pecco Bagnaia, ancora lontano dalla forma del 2024 ma in lieve crescita.
La Sprint ha però ribaltato gli equilibri. Marc Marquez, che aveva annunciato di voler amministrare in caso di difficoltà, ha ignorato i suoi stessi piani: ha inseguito Bezzecchi fino al limite, lo ha superato e ha provato a scappare. Il duello si è concluso con una scivolata che ha messo fine alla sua corsa, la prima Sprint chiusa anzitempo in stagione.
A quel punto Bezzecchi ha potuto gestire e festeggiare il successo davanti al pubblico di casa. Sul podio con lui un attento Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio, che ha approfittato della caduta di Quartararo per regolare Morbidelli. A punti anche Acosta, Aldeguer e Marini. Delude ancora Bagnaia, sempre lontano dalla top ten dopo essere partito ottavo.
I tempi delle qualifiche: i verdetti per la pole
- Q2
1. Marco Bezzecchi 1:30.134 Aprilia
2. Alex Marquez 1:30.222 Ducati
3. Fabio Quartararo 1:30.228
Yamaha
4. Marc Marquez 1:30.352 Ducati
5. Franco Morbidelli 1:30.383 Ducati
6. Luca Marini 1:30.390 Honda
7. Fabio Di Giannantonio 1:30.395 Ducati
8. Francesco Bagnaia 1:30.414 Ducati
9. Pedro Acosta 1:30.486 KTM
10. Fermin Aldeguer 1:30.616 Ducati
11. Jorge Martin 1:30.981 Aprilia
12. Joan Mir s.t. Honda
- Eliminati in Q1
13. Miguel Oliveira 1:30.944 Yamaha
14. Raul Fernandez 1:30.977 Aprilia
15. Ai Ogura 1:30.977 Aprilia
16. Brad Binder 1:31.015 KTM
17. Maverick Vinales 1:31.087 KTM
18. Alex Rins 1:31.244 Yamaha
19. Johann Zarco 1:31.272 Honda
20. Enea Bastianini 1:31.364 KTM
21. Jack Miller 1:31.377 Yamaha
22. Augusto Fernandez 1:31.812 Yamaha
23. Somkiat Chantra 1:32.390 Honda
Il programma di oggi della MotoGP: gli orari delle gare di Moto2 e Moto3
Ad aprire il programma di oggi del GP di San Marino e della Riviera di Rimini sul circuito di Misano sarà il warm up della MotoGP che inizierà alle 09:45 e darà ai piloti 10 minuti di tempo per trovare il giusto assetto per le proprie moto in vista della gara che andrà in scena nel primo pomeriggio. A precedere la corsa della classe regina sulla pista romagnola ci saranno le gare della Moto3 (partenza alle ore 11) e della Moto2 (alle ore 12:15).
Le caratteristiche del Misano World Circuit Marco Simoncelli per il GP di oggi
Ad ospitare la gara del GP di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGP di scena oggi sarà il Misano World Circuit Marco Simoncelli situato a Misano Adriatico in Romagna. Un circuito, quello romagnolo, che presenta un tracciato di 4,2 chilometri, con 10 curve a destra, 6 a sinistra e il rettilineo più lungo che misura 530 metri.
Secondo i tecnici Brembo, fornitore degli impianti frenanti di tutti i piloti della MotoGP, il circuito di Misano è un tracciato altamente impegnativo per i freni: le frenate sono 11 per un totale di 28,5 secondi al giro. Delle 11 frenate tre sono considerate altamente impegnative per i freni, sei sono di media difficoltà mentre le restanti due sono scarsamente impegnative. La staccata alla curva 8, quella della "Quercia", è quella che comporta il maggior sforzo per i piloti e gli impianti frenanti con le moto che ci arrivano a 296 km/h ed entrano in curva a 80 km/h dopo 4,5 secondi di decelerazione.
Il record della pista del giro più veloce in gara sul circuito romagnolo appartiene a Pecco Bagnaia con l'1:30.031 piazzato in una delle tornate della gara lunga della scorsa edizione del GP di San Marino e della Riviera di Rimini della MotoGP.
Dove vedere la MotoGP oggi in chiaro in TV e streaming
Oggi sul circuito di Misano va in scena la sedicesima gara del Mondiale della MotoGP 2025. La corsa della classe regina del GP di San Marino e della Riviera di Rimini che scatta alle ore 14 sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in leggerissima differita in chiaro su TV8.
La corsa della MotoGP di oggi si può vedere in diretta TV sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport MotoGP (canale 208). La gara sul circuito romagnolo è visibile anche in live streaming su SkyGo e, previo acquisto del ‘pass sport', anche su NOW.
Differenti invece gli orari TV per vedere gratis in chiaro il GP di Misano: la gara della MotoGP in programma oggi è difatti trasmessa in leggerissima differita rispetto alla diretta anche su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) a partire dalle ore 14:05 con la telecronaca di Guido Meda e il commento tecnico di Mauro Sanchini. Allo steso orario disponibile anche per la visione in streaming gratis sul sito di TV8.
