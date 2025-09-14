MotoGP oggi, Bezzecchi in pole per la gara del GP Misano: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming

Marco Bezzecchi si è preso la scena nel sabato di Misano. Il pilota riminese ha firmato la pole position del GP di San Marino e della Riviera di Rimini con un 1'30″124, tempo che gli ha consegnato la prima casella in griglia sia per la Sprint Race che per la gara lunga. Alle sue spalle Alex Marquez e un sorprendente Fabio Quartararo, capace di risalire dal Q1 con la Yamaha.

Più indietro Marc Marquez, solo in seconda fila dopo una qualifica meno incisiva del solito, accanto a Franco Morbidelli e Luca Marini. Terza fila per Pecco Bagnaia, ancora lontano dalla forma del 2024 ma in lieve crescita.

La Sprint ha però ribaltato gli equilibri. Marc Marquez, che aveva annunciato di voler amministrare in caso di difficoltà, ha ignorato i suoi stessi piani: ha inseguito Bezzecchi fino al limite, lo ha superato e ha provato a scappare. Il duello si è concluso con una scivolata che ha messo fine alla sua corsa, la prima Sprint chiusa anzitempo in stagione.

A quel punto Bezzecchi ha potuto gestire e festeggiare il successo davanti al pubblico di casa. Sul podio con lui un attento Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio, che ha approfittato della caduta di Quartararo per regolare Morbidelli. A punti anche Acosta, Aldeguer e Marini. Delude ancora Bagnaia, sempre lontano dalla top ten dopo essere partito ottavo.