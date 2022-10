Pioggia di critiche per Stroll dopo l’incidente con Alonso: “Patetico, merita una squalifica” Nel corso del Gran Premio degli Stati Uniti c’è stato un brutto e pericoloso incidente tra tra Fernando Alonso e Lance Stroll, che secondo Jacques Villeneuve meriterebbe una sospensione.

A cura di Alessio Morra

Il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 è stato molto emozionante. Da tempo gli appassionati di Formula 1 non assistevano a una gara così intensa, un Gp in cui quasi fino alla fine due piloti (Verstappen e Hamilton) sono stati in lotta per il successo. Leclerc ha dato spettacolo, e ne hanno dato pure a suon di sorpassi Vettel e Alonso, che dopo la gara è stato penalizzato, ma che durante l'appuntamento di Austin è stato protagonista di un incidente bruttissimo. Fortunatamente non c'è stato un impatto tremendo e lo spagnolo dopo lo spavento ha ripreso la corsa. Stroll invece si è ritirato subito ed è stato pesantemente criticato, c'è stato pure chi ha chiesto una sospensione. Una misura che raramente si adotta in Formula 1.

Stroll l'errore lo ha fatto, ha scartato sul rettilineo quando Alonso era pronto a effettuare il sorpasso, una manovra molto pericolosa, una manovra che lo ha messo a rischio e che ha arrecato danno pure al pilota della Alpine. Ma mentre la FIA gli ha inflitto ‘solo' tre posizioni di penalità in griglia per il prossimo Gp che si terrà in Messico nel weekend e Alonso, futuro compagno di squadra, ha gettato acqua sul fuoco delle polemiche, c'è stato chi ha chiesto una sanzione esemplare.

L’incidente tra Alonso e Stroll nel GP degli Stati Uniti.

Jacques Villeneuve, campione del mondo 1997, in un'intervista a un sito olandese ha sparato a zero contro Stroll, con cui non ha buoni rapporti e ha chiesto un turno di squalifica. Le parole usate dal pilota canadese sono durissime: "Ha fatto una manovra pericolosa, per questo Lance Stroll dovrebbe essere sospeso per una gara. La FIA è stata molto permissiva sia in Formula 1. I piloti che sbandano sul rettilineo sono la cosa più pericolosa che ci sia e l’ultima che si vuole vedere. È patetico e super pericoloso. Si mette anche in pericolo di vita gli altri piloti, perché in questo modo si può causare un grave incidente. Si decide consapevolmente di fare una cosa del genere, non si sta commettendo un errore. Quindi è davvero inaccettabile".

Infine due parole sul ‘carro armato' che guida il pilota spagnolo: "Alonso è stato fortunato che sia finita bene per lui, è riuscito a riportare la macchina ai box. A quanto pare la Alpine è robusta come un carro armato. Alonso ha guidato in modo impressionante".