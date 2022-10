Verstappen è un ‘cannibale’, vince anche ad Austin: beffato Hamilton, Leclerc sul podio Max Verstappen vince anche il GP degli Stati Uniti della Formula 1 2022 e regala il Mondiale Costruttori alla Red Bull al termine di una gara spettacolare che lo ha visto lottare fino alla fine con Hamilton. Gran rimonta di Leclerc che sale sul podio dopo esser partito 12°.

A cura di Michele Mazzeo

Max Verstappen vince uno spettacolare GP degli Stati Uniti della Formula 1 2022 al termine di una gara in cui ci sono stati tanti colpi di scena, errori, incidenti e tanti sorpassi. L'olandese, fresco vincitore del titolo iridato, è riuscito a conquistare la vittoria nonostante un pit-stop lunghissimo a causa di una pistola idraulica non funzionante. Il pilota della Red Bull (che grazie ai risultati di Austin conquista matematicamente il Mondiale costruttori) a cinque giri dal termine è riuscito a superare il vecchio rivale Lewis Hamilton che già pregustava la prima vittoria stagionale.

Ottima prova anche per Charles Leclerc che chiude sul podio al termine di una splendida rimonta (e di una fortunata safety car) dopo esser partito dalla dodicesima casella della griglia di partenza. Sfortunato invece l'altro alfiere della Ferrari Carlos Sainz che alla prima curva dopo esser partito dalla pole è stato tamponato da Russell terminando immediatamente la propria gara.

Grandi protagonisti della gara anche Sebastian Vettel che per alcuni giri è stato anche in testa alla gara salvo poi venire penalizzato da un errore al box in fase di pit-stop e Fernando Alonso che dopo un violento contatto con Lance Stroll è tornato in pista ed è riuscito a risalire fino alla settima posizione finale.

L'ordine d'arrivo del GP USA della Formula 1 2022 ad Austin