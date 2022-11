Pilota legato e scaricato nel box dell’AlphaTauri ad Abu Dhabi: è una strana consegna della Mercedes Al termine della gara del GP di Abu Dhabi che ha chiuso il Mondiale della Formula 1 2022 il pilota Nyck de Vries è stato immortalato legato ad un carrello trasportatore nel box dell’AlphaTauri: si tratta di un particolare e divertente passaggio di consegne architettato dai meccanici della Mercedes.

A cura di Michele Mazzeo

Terminato l'ultimo gran premio della stagione con la 15ª vittoria di Verstappen e la piccola impresa compiuta da Leclerc che si è assicurato il secondo posto nella classifica piloti e, grazie anche al 4° posto di Sainz, anche la seconda posizione per la Ferrari nella graduatoria riservata ai Costruttori nel paddock della Formula 1 è ora di pensare alla prossima stagione.

C'è chi come Sebastian Vettel dopo l'ultima gara del 2022 ha salutato l'intero Circus per un emozionante addio (che ha anche fatto piangere in diretta TV la giornalista di Sky Federica Masolin) e chi ha salutato i tifosi sperando sia solo un arrivederci come Daniel Ricciardo, Nicholas Latifi e Mick Schumacher (che ha ricevuto anche un'ultima umiliazione dalla Haas), ma soprattutto, con ben sei scuderie su dieci che hanno modificato la propria coppia di piloti per il Mondiale 2023, sono stati tanti i driver che al termine della gara del GP di Abu Dhabi hanno salutato quello che fino ad allora è stato il loro team per prepararsi al trasferimento nella nuova squadra, passaggio che per molti di essi avverrà già martedì quando, sempre sul circuito di Yas Marina dalle 9 alle 18, ci saranno i tradizionali test di fine stagione.

Tra questi c'è anche l'olandese Nyck de Vries che dopo diversi anni passati nell'alveo dei piloti Mercedes (con cui ha vinto anche il campionato mondiale della Formula E nel 2020 facendo anche il terzo pilota nel team F1) nel 2023 diventerà un avversario della casa tedesca essendo stato scelto dall'AlphaTauri (squadra satellite della rivale Red Bull) per sostituire Gasly al fianco del confermato Yuki Tsunoda. Ed è proprio per questo motivo che gli uomini del team con sede a Brackley che ad Abu Dhabi al termine dell'ultima gara della stagione gli hanno riservato un addio molto particolare.

Dopo averlo lanciato nelle acque del porto della città degli Emirati Arabi Uniti infatti alcuni meccanici della Mercedes, prendendo spunto da quanto avevano fatto i colleghi della Ducati dopo l'ultimo round della MotoGP a Valencia, hanno dato vita ad un simpatico siparietto nel paddock del circuito di Yas Marina mettendo in scena un vero e proprio passaggio di consegne con il team di Faenza.

Gli uomini della compagine tedesca hanno infatti legato Nyck de Vries ad un carrello trasportatore e, attraversando l'intera pit-lane, lo hanno trasportato fino al box dell'AlphaTauri dove è stato "scaricato" al cospetto di quelli che da martedì saranno i meccanici della sua nuova scuderia. Un simpatico show che ha destato molta ilarità e che ha fatto chiudere con il sorriso una stagione che ha riservato poche soddisfazioni sia alla Mercedes che all'AlphaTauri.