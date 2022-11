Il messaggio d’addio di Vettel fa piangere Federica Masolin in diretta: non riesce a parlare Sebastian Vettel interviene al microfono di Sky per un messaggio di addio dopo il GP di Abu Dhabi della Formula 1 2022 nel quale ha chiuso la sua carriera in F1: la giornalista Federica Masolin scoppia in lacrime in diretta TV e per diversi secondi cala un surreale silenzio.

A cura di Michele Mazzeo

Grandissime emozioni durante l'ultimo weekend del Mondiale della Formula 1 2022 che ha visto i piloti impegnati sul circuito di Yas Marina. La quindicesima vittoria stagionale del campione del mondo Max Verstappen , l'impresa d'orgoglio di Charles Leclerc che regala alla Ferrari il secondo posto nel campionato costruttori, ma a far emozionare tutti è stato soprattutto Sebastian Vettel che al termine del GP di Abu Dhabi ha appeso il casco al chiodo mettendo fine alla sua straordinaria carriera in F1.

Emozioni che hanno travolto anche la giornalista di Sky Sport Federica Masolin che, dopo l'ultima intervista rilasciata dal pilota tedesco ai microfoni dell'emittente satellitare esclusivista dei diritti di ritrasmissione della Formula 1 in Italia, è scoppiata improvvisamente a piangere in diretta TV dovendo interrompere il collegamento dal circuito di Yas Marina.

Il messaggio di addio del quattro volte campione del mondo (che ha ringraziato tutti per il sostegno ricevuto) rispondendo alle domande di Mara Sangiorgio ha infatti colpito molto tutta la squadra italiana di Sky per la F1: nonostante le lacrime Federica Masolin ha provato più volte a restare professionale e proseguire la conduzione della trasmissione, ma il groppo alla gola non le permetteva di andare avanti.

A quel punto ci si aspettava che qualcun altro dei colleghi collegati con lei in quel momento prendesse la parola ("Dite qualcosa, aiutatemi però" ha infatti detto la giornalista cercando sostegno) ma nessuno è intervenuto protraendo per diversi secondi il surreale silenzio (neanche Davide Valsecchi che ha reagito ridendo allo tsunami d'emozioni provocate dalle parole dell'ex Ferrari che si stava ritirando dalla Formula 1): anche il telecronista Carlo Vanzini infatti ha ammesso di essersi emozionato per il messaggio di addio di Sebastian Vettel ("Anche a noi è entrato un Vettel nell'occhio" ha difatti risposto ironizzando sul surreale momento che era appena andato in onda) prima di mettere fine all'impasse generale lanciando una clip preregistrata. Evidente dunque che, oltre alla stima per il pilota che è stato, anche per gli addetti ai lavori c'è un qualcosa di speciale che li lega al quattro volte iridato che ha lasciato un segno indelebile come driver e come uomo nella storia della Formula 1.