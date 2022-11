Festa sfrenata della Ducati, a terra nel box c’è un uomo legato con la parrucca rossa: è il capo Euforia totale nel box Ducati per i festeggiamenti dopo la vittoria del Mondiale di MotoGP da parte di Pecco Bagnaia. Scatenato anche Gigi Dall’Igna che viene legato e portato nel box KTM.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'ultimo giro, la bandiera a scacchi e poi la festa nel box Ducati. Una giornata indimenticabile per Pecco Bagnaia che si laurea nuovo campione del mondo 2022 della Motogp. Al pilota ducatista è bastato il 9° posto per portarsi a casa l'intera posta in palio: quei punti necessari per chiudere in testa alla classifica finale. Nell'ultima gara di Valencia a Quartararo invece il 4° posto regala invece soltanto una delusione a un passo dal traguardo. Dopo il successo di Stoner nel 2007 la Ducati torna dunque a festeggiare un titolo piloti. Ben 15 anni d'attesa per poi far esplodere la festa doppia dato che non accadeva invece da 50 anni che un pilota di casa nostra vincesse un Mondiale su moto italiana (l'ultimo fu Agostini).

Gigi Dall’Igna con la parrucca rossa durante i festeggiamenti.

Insomma, la classica giornata da ricordare per tutta la vita che lo stesso Bagnaia ha festeggiato insieme a tutto il suo team dopo aver brindato sul podio. Una stagione incredibile conclusa con 12 vittorie, 16 pole position, 41 piazzamenti, la vittoria del classifica costruttori e di quella per i team di certo andava celebrata al meglio. Tutti, nelle immagini che sono state riprese da Sky nel corso della diretta, sono stati inquadrati mentre indossavano le parrucche rosse prima di scatenarsi perdendo il controllo e facendo uno scherzo al proprio direttore generale di Ducati Corse: Gigi Dall'Igna.

Migliaia di tifosi, specie sui social, hanno parlato di Dall'Igna come l'autentico artefice della rinascita Ducati. Una rinascita che aveva il solo intento di riportare il team italiano sul tetto del mondo. Aveva sfiorato l'impresa con Dovizioso prima di realizzare poi con Bagnaia, prodotto dell'Academy VR46 di Valentino Rossi, un inaspettato trionfo. Proprio Valentino che con questo successo di Bagnaia ha anche, in parte, cancellato il brutto ricordo di Valencia 2016 in cui gli "fu scippato" un Mondiale che sembrava già nelle sue mani dopo i noti fatti nel triangolo con Jorge Lorenzo e Marc Marquez.

L’immagine di Dall’Igna legato nel box KTM.

Insomma, tutti i motivi per poter festeggiare al meglio questo trionfo di Bagnaia. Le parrucche rosse in un attimo hanno completamente perso il controllo della situazione. Ad un certo punto si vede un uomo completamente legato mani e piedi venir portato in giro per le corsie dei box. Ad un certo punto hanno trovato il box KTM aperto e si sono infilati lì mettendolo a terra e festeggiando con la squadra KTM che gentilmente li ha ospiti gradendo con gioia quel momento. Dall'Igna è il direttore generale ducati corse ed è curioso che lo abbiano "maltrattato" in quel modo.

La festa nel box Ducati: sfrenato tutto il team.

Ma è chiaro che ci fosse euforia in quel momento e dunque tutto era concesso. "È da tanto tempo che aspettiamo questo momento per cui ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile questa giornata indimenticabile – ha detto Dall'Igna a fine gara – Vincere in MotoGP? Era il mio sogno e finalmente sono riuscito a realizzarlo: è proprio per questo che sono venuto in Ducati, anche se pensavo di vincerlo prima il titolo, ma la MotoGP è una categoria difficilissima".