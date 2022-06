Le coppie di piloti della Formula 1 2023: mercato e line-up dei team F1 ad oggi Le coppie di piloti F1 per il Mondiale 2023: come cambia la griglia dei team dopo le ultime news sui movimenti di mercato nel paddock della Formula 1.

A cura di Michele Mazzeo

La griglia delle coppie di piloti del Mondiale di Formula 1 2023 comincia a delinearsi. Le ultime news sui movimenti di mercato nel paddock hanno già di fatto definito la maggior parte delle line-up dei team che prenderanno parte al prossimo campionato F1. Dopo il rinnovo di Pierre Gasly con l'Alpha Tauri si riduce infatti ancor più il numero di sedili rimasti ancora in bilico per la nuova stagione.

Nessuna sorpresa dovrebbe esserci nei top team con Ferrari, Red Bull e Mercedes che dovrebbero presentarsi ai nastri di partenza del Mondiale 2023 con la stessa formazione di piloti del 2022: Charles Leclerc e Carlos Sainz per il Cavallino, Max Verstappen e Sergio Perez per la scuderia austriaca e Lewis Hamilton e George Russell per la squadra tedesca. Nessuna novità dovrebbe esserci anche in casa McLaren che dovrebbe confermare l'attuale tandem di piloti formato da Lando Norris e Daniel Ricciardo.

Diversa invece la situazione in Alpine con Fernando Alonso che, almeno ufficialmente, non è stato ancora confermato al fianco del sicuro Esteban Ocon per il 2023. Con un sedile ancora da confermare ci sono poi anche l'AlphaTauri che ha fin qui annunciato il solo Pierre Gasly, l'Alfa Romeo che non ha svelato se anche nella prossima stagione il compagno di Valtteri Bottas sarà il cinese Guanyu Zhou, l'Aston Martin in attesa di capire se anche nel nuovo campionato Sebastian Vettel affiancherà Lance Stroll e la Haas che deve ancora svelare il futuro di Mick Schumacher mentre è certa di Kevin Magnussen.

La Williams al momento dunque è l'unica squadra ad avere entrambi i sedili liberi per il 2023 anche se Alexander Albon sembrerebbe essere vicino alla riconferma. Nicholas Latifi invece sembra destinato a dire addio alla Formula 1 per fare spazio al giovane talento Oscar Piastri.

Le coppie di piloti del Mondiale di Formula 1 2023 ad oggi