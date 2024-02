Perché il suono del motore della nuova Red Bull sembra quello di un razzo spaziale: è un equivoco Nel filming day la Red Bull ha già presentato la vettura del 2024. In alcuni video pubblicati sui social molti appassionati hanno sentito un suono diverso del motore e lo hanno paragonato a quello di un aereo. Nessun mistero, nessuna trovata geniale, c’è una spiegazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Il Mondiale di Formula 1 si avvicina ogni giorno che passa. Sono state presentate sia la Ferrari che la Mercedes. Tra poco ore ufficialmente verrà svelata anche la Red Bull, che sarà favoritissima anche nel Mondiale 2024. In realtà, però, la vettura di Verstappen è stata già vista. Max l'ha spoilerata su Twitch, poi sono sbucate sui social delle immagini del filming day, che hanno creato tante discussioni. Perché tanti appassionati hanno notato un suono particolare o meglio differente dal solito del motore della RB20, rumore che è stato paragonato a quello di un aereo. Ufficialmente non c'è alcun mistero.

Con quel genio di Adrian Newey la Red Bull è sempre avanti. Ferrari, Mercedes e McLaren sperano di essere più vicine quest'anno, ma non è così scontato il riavvicinamento. La Red Bull ha un vantaggio tecnico e prova a mantenerlo e per questo ascoltando il suono del motore dell'auto che guideranno Max Verstappen e Sergio Perez.

La Red Bull, come la Ferrari, ha effettuato il filming day e lo ha fatto con l'auto della stagione 2024. Il filming day si fa principalmente per motivi pubblicitari – serve a registrare contenuti che finiranno in TV o sul web – ma ovviamente quando si va in pista si effettua comunque un test della vettura. Fino all'anno scorso la sessione prevedeva un massimo di 100 km, ora la sessione è di 200 km. I piloti tornano al volante (felici) e hanno la possibilità anche di prendere le misure della vettura e di dare anche dei pareri, sempre utilissimi.

Verstappen e Perez sono scesi in pista. Qualche video breve è finito in rete e l'attenzione generale c'è stata soprattutto per un particolare, che ha riguardato il motore della RB20. Ora, il rombo del motore da qualche anno è cambiato. Quello della Red Bull è sembrato ulteriormente cambiato, anzi modificato. E sui social da più parti quel rombo è stato paragonato al rumore del motore di un aereo, più precisamente di un boeing 747, chi addirittura lo ha paragonato a un razzo spaziale. In effetti è così. Guardando i video si nota soprattutto nelle scalate e nelle accelerazioni un suono diverso, che a un orecchio poco attento è paragonabile a un aereo.

Nessun mistero però su questo suono particolare. Il rombo è differente per un motivo preciso, e stavolta non è la solita trovata geniale di Newey il ‘mago'. Il suono della RB20 assomiglia a quello di un aereo, o meglio ha assomigliato, perché per avere il maggior numero di immagini possibili di qualità sono stati usati dei droni, droni ad alta velocità che volando bassi e avevano un suono a sé e mescolato a quello del motore vero, quello Honda, che è parte integrante dei successi di Verstappen e della Red Bull, ne hanno prodotto un altro.