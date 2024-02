Presentata la nuova Ferrari SF-24 per la Formula 1 2024: novità sulla macchina di Leclerc e Sainz La Ferrari ha appena svelato la SF-24 con cui Charles Leclerc e Carlos Sainz correranno nel Mondiale di Formula 1 2024: ecco le prima immagini della nuova monoposto rivelata nella presentazione di Maranello con le novità più evidenti dalle prime foto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

La Ferrari ha presentato la nuova vettura con cui Charles Leclerc e Carlos Sainz correranno nel Mondiale di Formula 1 2024. Nella presentazione di scena nel quartier generale di Maranello sono stati tolti i veli alla SF-24 e dalle prime immagini è possibile vedere le grandi novità apportate rispetto alla macchina dello scorso anno. Differenze evidenti sia per ciò che riguarda la livrea, le forme e la costruzione.

A primo impatto non si può infatti non notare i nuovi colori scelti per far da cornice al tradizionale rosso Ferrari con la presenza del bianco e del giallo al posto del nero utilizzato nelle ultime due stagioni. Per quanto riguarda le forme non passa inosservato come la nuova SF-24 abbia un concept diverso rispetto alla SF-23 con delle fiancate a spiovente con il corpo che va via allargandosi andando verso il posteriore. Differenze evidenti anche per quel che riguarda il retrotreno.

