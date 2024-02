Nuova Ferrari F1 2024, orario e dove vedere la presentazione in diretta: le foto e come sarà la SF-24 di Leclerc e Sainz

Oggi ci sarà la presentazione ufficiale della nuova monoposto Ferrari per il Mondiale di Formula 1 2024, la SF-24. Questa la data scelta dal Cavallino Rampante per togliere il velo alla nuova vettura da affidare a Leclerc e Sainz per l'imminente campionato F1. L'orario deciso per l'inizio della cerimonia di presentazione che andrà in scena a Maranello è quello delle ore 12:00 (ora italiana).

Il lancio ufficiale della nuova Ferrari F1 per il 2024 sarà trasmesso in diretta TV e streaming sia da Sky che dalla stessa scuderia italiana. La presentazione della monoposto del Cavallino Rampante per il Mondiale di Formula 1 2024 in programma oggi infatti si può vedere in diretta TV sui canali Sky Sport 24 (canale 200 del decoder satellitare) e Sky Sport F1 (canale 207) con il commento di Carlo Vanzini, Roberto Chinchero e Matteo Bobbi. Gli abbonati potranno seguire l'evento anche in live streaming tramite SkyGo e, previa sottoscrizione del pass ‘sport', sulla piattaforma NOW. Lo streaming della presentazione ufficiale della SF-24 di Leclerc e Sainz sarà disponibile anche gratis sui canali ufficiali della Ferrari su YouTube e sul sito.