Primo spoiler della nuova Ferrari SF-24 in vista della presentazione: ecco il giallo Martedì 13 febbraio verranno tolti i veli alla Ferrari 2024. Dopo aver reso noto i colori delle tute di Leclerc e Sainz, la Ferrari sui social ha spoilerato i colori dei numeri dei piloti presenti sulla SF-24.

Il grande momento sta per arrivare. Tra poche ore si sveleranno i veli della Ferrari 2024, quella che guideranno Leclerc e Sainz, prima di essere sostituito da Hamilton. L'evento scatterà alle ore 11:30 e l'attesa è tanta, ma intanto arrivano le prime immagini in un rapidissimo video, che conferma sulla SF-24 una maggiore presenza del giallo, che sarà ben visibile pure sulle tute dei piloti.

La speranza è che la Ferrari sia riuscita a creare una vettura che possa essere molto vicina alla Red Bull. C'è grande fiducia, in verità come sempre di questi tempi. Ma Vasseur in tempi non sospetti ha dichiarato che la Ferrari avrà molta più velocità e potrà essere più veloci anche di sei o sette decimi al giro, e il finale del Mondiale 2023 è stato buono. Anche se Verstappen pare nel complesso irraggiungibile.

Ma tutto questo non conta, perché questo è il momento in cui si sogna in grande, un po' come il periodo del pre-campionato nel calcio, si prova a capire dove si può provare a vincere e si prova a capire soprattutto quale saranno i colori della Ferrari, quali oltre al rosso ovviamente che non si tocca e sarà preponderante.

Sabato la Ferrari ha postato le immagini delle tute dei piloti per il 2024. Tute dalle quali è scomparso il nero, che si presume sarà pure abiurato dalla vettura, ed è spuntato anche con una certa forza il giallo, abbinato pure al bianco, che è stato spesso presente sulle auto del team di Maranello.

Ora la Scuderia Ferrari con un post semplicissimo, con un video e una frase che preannuncia il grande momento dello svelamento e in questo video si nota sulla vettura di Leclerc e Sainz sempre la presenza del giallo. I numeri dei due piloti sulla SF-24 saranno bianchi con il giallo però ben presente. Ora non resta che da scoprire se il giallo sarà presente sulla Ferrari, magari sul cofano motore.

